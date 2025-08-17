logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fudbaler ispratio ženu na avion, pa izveo nju u klub: Ko je Srpkinja sa Jelisavetom o kojoj je brujao svijet?

Fudbaler ispratio ženu na avion, pa izveo nju u klub: Ko je Srpkinja sa Jelisavetom o kojoj je brujao svijet?

Autor Đorđe Milošević
0

Marijana živi u Milanu već više od 15 godina i započela je karijeru radeći za poznatog dizajnera Roberta Kavalija.

Fudbaler ispratio ženu na avion, pa izveo nju u klub Izvor: Instagram/printscreen

Srpska glumica Jelisaveta Orašanin uživala je u noćnom životu luksuznog Mikonosa sa prijateljicom, manekenkom Marijanom Vidović.

Odmah su svi zapazili lijepu Srpkinju, budući da nije riječ o bilo kome, već o djevojci koja je nedavno punila britanske tabloide zbog odnosa sa tamošnjim kontroverznim fudbalerom. 

Ko je Marijana Vidović?

Osim po provokativnim fotografijama na mrežama i skupim destinacijama, Marijana je poznata i po skandalu koji je uzdrmao evropski fudbal.

Kajt Voker, fudbaler iz Engleske, ispratio je tada suprugu koja mu je oprostila brojne afere na avion, i odmah se uputio u noćni klub, ali ne sa bilo kim.

Tada je otkriveno da se radi o srpskim manekenkama Marijana Vidović i Dragani Drači.

Engleski medij su tvrdili da Kajl nije štedio na izlasku. Tako je sam separe platio 3.000 eura, a djevojke je častio brojnim pićima među kojim su tekila od 2.000 eura i Don Perinjon od 1.500 eura. Nije poznato što mu je supruga rekla na sve ovo.

Marijana živi u Milanu već više od 15 godina i započela je karijeru radeći za poznatog dizajnera Roberta Kavalija. Marijana je i bliska prijateljica sa Minom Milutinović, suprugom košarkaša Nemanje Nedovića.

"Kajl je divan"

Marijana se tada oglasila za strane medije i otkrila kakav je fudbaler privatno.

"Kajl je divan, šarmantan dečko koji je oduševljen svojim novim životom u Milanu", istakla je Marijana, a prenosi San.

Možda će vas zanimati

Tagovi

jelisaveta orašanin manekenka skandal fudbaler

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ