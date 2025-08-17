Marijana živi u Milanu već više od 15 godina i započela je karijeru radeći za poznatog dizajnera Roberta Kavalija.
Srpska glumica Jelisaveta Orašanin uživala je u noćnom životu luksuznog Mikonosa sa prijateljicom, manekenkom Marijanom Vidović.
Odmah su svi zapazili lijepu Srpkinju, budući da nije riječ o bilo kome, već o djevojci koja je nedavno punila britanske tabloide zbog odnosa sa tamošnjim kontroverznim fudbalerom.
Fudbaler ispratio ženu na avion, pa izveo nju u klub: Ko je Srpkinja sa Jelisavetom o kojoj je brujao svijet?
Ko je Marijana Vidović?
Osim po provokativnim fotografijama na mrežama i skupim destinacijama, Marijana je poznata i po skandalu koji je uzdrmao evropski fudbal.
Kajt Voker, fudbaler iz Engleske, ispratio je tada suprugu koja mu je oprostila brojne afere na avion, i odmah se uputio u noćni klub, ali ne sa bilo kim.
Tada je otkriveno da se radi o srpskim manekenkama Marijana Vidović i Dragani Drači.
Engleski medij su tvrdili da Kajl nije štedio na izlasku. Tako je sam separe platio 3.000 eura, a djevojke je častio brojnim pićima među kojim su tekila od 2.000 eura i Don Perinjon od 1.500 eura. Nije poznato što mu je supruga rekla na sve ovo.
Marijana živi u Milanu već više od 15 godina i započela je karijeru radeći za poznatog dizajnera Roberta Kavalija. Marijana je i bliska prijateljica sa Minom Milutinović, suprugom košarkaša Nemanje Nedovića.
"Kajl je divan"
Marijana se tada oglasila za strane medije i otkrila kakav je fudbaler privatno.
"Kajl je divan, šarmantan dečko koji je oduševljen svojim novim životom u Milanu", istakla je Marijana, a prenosi San.