Ceca Ražnatović se oprostila od Ljiljane Jorgovanović: Objavila njenu fotografiju uz potresne riječi

Autor Marina Cvetković
0

Čuveni srpski tekstopisac i novinarka, Ljiljana Jorgovanović, preminula je u 66. godini, nakon borbe sa opakom bolešću, a od nje se oprostila i Ceca Ražnatović.

Ceca Ražnatović se oprostila od Ljiljane Jorgovanović Izvor: TV prva/ screenshot

Ceca, koja je blisko sarađivala sa Ljiljom emotivnim riječima se oprostila od nje u instagram priči. "Poslednji pozdrav Ljiljani Jorgovanović...", napisala je Ceca i dodala emotikon slomljenog srca.

Izvor: Instagram printscreen/ cecaraznatovic

Ovo su hitovi koje je Ceci napisala Ljilja Jorgovanović

Njeno ime ostaje upisano u istoriju domaće muzike, zahvaljujući stotinama pjesama koje je osmislila i napisala, a koje su postale evergrinovi. Sa Svetlanom Cecom Ražnatović sarađivala je decenijama, kreirajući neke od njenih najpoznatijih pjesama: "Gore od ljubavi", "Zabranjeni grad", "Decenija", "Brže, brže", "Nemoj mi prići" i mnoge druge.

Na albumu Cece "Ljubav živi" potpisala je tekstove za pjesme kao što su "Rasulo", "Šteta za mene" i "Igračka samoće".

Još slika pokojne Ljilje pogledajte u galeriji:

Tagovi

Ceca Ražnatović Ljiljana Jorgovanović

