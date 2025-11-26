Ceca Ražnatović se oprostila od Ljiljane Jorgovanović: Objavila njenu fotografiju uz potresne riječi

Čuveni srpski tekstopisac i novinarka, Ljiljana Jorgovanović, preminula je u 66. godini, nakon borbe sa opakom bolešću, a od nje se oprostila i Ceca Ražnatović.
Ceca, koja je blisko sarađivala sa Ljiljom emotivnim riječima se oprostila od nje u instagram priči. "Poslednji pozdrav Ljiljani Jorgovanović...", napisala je Ceca i dodala emotikon slomljenog srca.Izvor: Instagram printscreen/ cecaraznatovic
Ovo su hitovi koje je Ceci napisala Ljilja Jorgovanović
Njeno ime ostaje upisano u istoriju domaće muzike, zahvaljujući stotinama pjesama koje je osmislila i napisala, a koje su postale evergrinovi. Sa Svetlanom Cecom Ražnatović sarađivala je decenijama, kreirajući neke od njenih najpoznatijih pjesama: "Gore od ljubavi", "Zabranjeni grad", "Decenija", "Brže, brže", "Nemoj mi prići" i mnoge druge.
Na albumu Cece "Ljubav živi" potpisala je tekstove za pjesme kao što su "Rasulo", "Šteta za mene" i "Igračka samoće".
