Otišao sa majkom na krstarenje, tijelo joj nikada nije pronađeno: Jeziva istinita priča stigla na Netfliks

Izvor: Netflix

Ljubitelji true-crime žanra dobili su novu poslasticu, jer je na Netfliksu objavljen dokumentarac"The Carman Family Deaths". Serija detaljno istražuje šokantnu priču Linde Karmen i njenog sina Nejtana Karmena, čiji se ribolovački izlet iz 2016. godine pretvorio u, kako se navodi, "modernu grčku tragediju".

U dokumentarcu se pojavljuju i Klar Karmen, Nejtanov otac i Lindin bivši suprug, kao i istražitelji koji su radili na slučaju, koji i danas ostaje obavijen misterijom.

Šta se desilo tokom kobnog izleta?

Dana 17. septembra 2016. godine, 54-godišnja Linda Karmen i njen 22-godišnji sin Nejtan Karmen isplovili su iz Roud Ajlenda na noćni ribolov. Bio je to izlet na kakav su odlazili mnogo puta ranije, ali kada se nisu vratili kući, njihova imućna porodica alarmirala je Obalsku stražu. Uslijedila je masovna potraga na velikom području, a Nejtan je pronađen osam dana kasnije kako pluta na splavu za spasavanje. Telo njegove majke nikada nije pronađeno.

U najavi dokumentarca, jedan član Obalske straže koji je učestvovao u potrazi izjavio je da mu je situacija odmah bila sumnjiva. Istakao je da je Nejtan, iako je navodno bio sam na moru više od nedelju dana, bio neuobičajeno "pun energije", lako je doplivao do spasilačkog prstena i popeo se na brod, bez znakova dehidracije ili hipotermije. 'Okean krije mnoge tajne'", dodao je.

The Carman Family Deaths | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Posle spašavanja, Nejtan je rekao da je brod počeo da tone kada je pod u kormilarnici popustio. Tvrdio je da je u tom trenutku poslao majku da povuče ribolovne strune i da je posle potonuća više nije vidio ni čuo. Nejtanu je u detinjstvu dijagnostikovan Aspergerov sindrom, danas deo šire kategorije poremećaja iz autističnog spektra, i nije uputio poziv za pomoć.

U intervjuu za ABC News 2017. godine izjavio je:

"Popeo sam se na splav za spasavanje i gledao oko sebe, dozivao sam svoju mamu. Nisam je vidio niti čuo, i zviždao sam tri kratka, glasna zvižduka, što je signal za pomoć."

Novinarka Linzi Džejnis opisala je njegovu priču kao "fragmentiranu" i punu "praznina".

Izvor: Netflix

Nejtan je dodao:

"Pretpostavljam da bi me, da je bila na površini i pri svesti, dozivala, i ja bih je pronašao. Ali nisam znao zašto se to nije dogodilo."

Sumnje, optužbe i tragičan kraj

Kada je policija pokrenula detaljniju istragu, otkriveno je da je Nejtan podnio zahtjev za osiguranje za izgubljeni brod. Zahtjev je odbijen zbog „rupa u njegovoj priči“. Sud je kasnije utvrdio da je na plovilu radio neispravne popravke, što je pojačalo sumnju da je možda odgovoran za potonuće i smrt svoje majke.

Godine 2022. Nejtan je uhapšen i optužen za ubistvo majke. Izjasnio se da nije kriv i ustrajao je u tvrdnjama da nema nikakvu vezu sa njenim nestankom. Suđenje je trebalo da počne u oktobru 2023, ali do njega nikada nije došlo — u junu iste godine pronađen je bez svijesti u svojoj zatvorskoj ćeliji u Nju Hempširu i ubrzo je preminuo. Optužbe protiv njega naknadno su odbačene.

Gdje je danas Klar Karmen?

Nejtanov otac Klar Karmen, koji takođe govori u dokumentarcu, svih godina čvrsto je stajao uz svog sina. I dok ga je javnost često optuživala, Klar je tvrdio da je Nejtan žrtva i da nije imao nikakav motiv da naudi Lindi. U dokumentarcu je spekulacije i istragu protiv njega nazvao "neutemeljenima". Naglasio je da sud, policija i FBI nisu uzeli u obzir da je Nejtan bio na autističnom spektru i da je sve što se desilo Lindi bila tragična nesreća.

Izvor: Netflix

U avgustu 2022, dok je Nejtanov pravni tim tražio njegovo puštanje, Klar je sudu poslao lično pismo u kojem je svog sina opisao kao "odgovornog čovjeka" koji ne predstavlja opasnost po druge. Pisao je i da vjeruje da Nejtan nije imao razloga da povrijedi svoju majku.

Nakon Nejtanove smrti 2023. godine, Klar se povukao iz javnosti, sve dok nije pristao da govori za Netfliksov dokumentarac.