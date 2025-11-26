Majka je ostavila sa 5 godina zbog novog partnera: Zorana Mićanović ženu koja je odgajila zove mamom

Pjevačica Zorana Mićanović progovorila je o narušenom odnosu sa majkom.

Jedna od najtraženijih mladih pjevačica, Zorana Mićanović, koja je nedavno otkrila da je odustala od ugradnje silikona jer želi da ostane prirodna, priznala je da je sa pet godina prešla da živi kod oca, budući da je partner njene majke nije prihvatao.

"Majka me je ostavila sa pet godina. Njen partner i ja se nismo slagali. Htjela sam da pređem kod tate i on me je nakon toga uzeo. Svako neka živi svoj život - ja sam srećna i zadovoljna. Shvatila sam da, iako nisam rasla uz majku, ja sam jedno srećno dijete i da sam zadovoljna sobom. Otac mi je sve i zahvalna sam što imam takvog čovjeka kraj sebe - izjavila je Zorana, pa objasnila zbog čega se nije slagala sa očuhom.

"On se nije slagao sa mnom - jednostavno me nije prihvatao i nije želio da živim sa majkom. Stalno sam bila odbačena, uvijek su postojale neke nesuglasice. Kao dijete od pet godina shvatila sam da tamo ne pripadam. Zašto bih bila tamo gdje me neće? Majka je vjerovatno bila zaljubljena, a ja joj sve opraštam. Hvala joj na svemu što je učinila za mene i ovim putem je puno pozdravljam."

Otvorila kozmetički salon

Mićanovićeva je nedavno otvorila kozmetički salon u rodnom Šapcu.

"Moj tata je bio bolestan tri godine, pa smo morali da zatvorimo sve radnje koje smo imali u Šapcu. Kada se oporavio, izrazio je želju da ponovo otvorimo nešto kako bi mogao da radi sa svojom suprugom. Rekla sam mu da ću to rado prihvatiti i da ću ponovo otvoriti salon u kojem će oni raditi, a ja im biti podrška, kao što su oni bili meni na samom početku", objasnila je pjevačica.

Evo kako je to izgledalo:

"Zanimljivo je da zapravo svoju maćehu zoveš mama", primijetio je voditelj Ognjen Amidžić.

"Imam dvije mame. Moja majka me je rodila, ali ova žena me je odgajila", zaključila je Zorana Mićanović u emisiji "Amidži šou".

