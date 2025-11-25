"Pokušavaju da nas unište": Zvezde devedesetih nam priznale sve o sabotaži na estradi, spomenule ko želi njihov kraj

Dr Iggy, Ivan Gavrilović, Neša Tvins i druge zvezde devedesetih otvoreno su govorili o situaciji na domaćoj džet-set sceni

Događaj u Beogradu povodom promocije novogodišnje sezone u Crnoj Gori okupio je veliki broj pripadnika džet-seta, a posebnu pažnju izazvao je dolazak i zvezda devedesetih među kojima su Neša Tvins, Ivan Gavrilović, Dr Iggy i mnogi drugi.

Dobro poznata ekipa je priznala da im je najlepše kada su zajedno.

"Tako radimo već 30 godina, tako nam je najbolja energija", rekao je Ivan.

"Tako radimo već 30 godina, tako nam je najbolja energija", rekao je Ivan.

Iako su devedesete prošle, stiče se utisak da im popularnost ne jenjava.

"Sada je još jača", rekli su gotovo u isti glas, a na pitanje koliko misle da će ova nova muzika da traje, Igor Todorović poznatiji kao Dr Iggy, odmah je rekao: "30 godina neće sigurno".

"Drugačije je bilo vreme, radili smo to iz duše. Svi smo bili skoro kantautori, niko nam nije pisao, verovatno je ta emocija... kad čuješ 'Oči boje duge', to se osećalo", rekao je Ivan.

"Radilo se temeljnije, i nije se razmišljalo toliko o parama", dodao je.

Igor Todorović je priznao i da su svih ovih godina aktivno radili, ali u ilegali.

"Ljudi misle da ne postojimo, da ne pevamo... samo nismo davali intervjue... radimo, i ta muzika dokazuje svoju vrednost iz godine u godinu".

Zvezde '90-ih su otkrile i da li su osetile neku sujetu ili sabotažu od strane kolega.

Zvezde '90-ih su otkrile i da li su osetile neku sujetu ili sabotažu od strane kolega.

"Možda nismo osetili to od strane kolega, ali jesmo od menadžera, drugih organizatora koji organizuju druge ekipe. Pokušavaju da nas unište... ali to će im teško proći. Čuće se, videće se... nemam ništa protiv nikoga, ako prolaze dobro svaka čast", dodao je Dr Iggy.

Poslušajte šta su sve otkrili pred MONDO kamerama: