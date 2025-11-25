Jovana i Željko Joksimović u braku su 11 godina, a mnogi ne znaju da je pjevač isprva imao nedoumice da li da uđe u vezu sa zgodnom voditeljkom
Voditeljka Jovana Joksimović i pjevač Željko Joksimović više od deset godina čine jedan od najpoznatijih parova na domaćoj sceni, a tokom braka dobili su troje djece. Njihova ljubavna priča započela je na Evroviziji u Beogradu, a zanimljivo je da je Jovana čak devet godina mlađa od Željka.
"Dvoumio sam se oko nas": Željko Joksimović otkrio istinu o braku sa Jovanom, nije bio siguran da li želi da bude s njom
Željko je jednom prilikom otkrio kako ga je Jovana osvojila, prisjećajući se jednog simpatičnog trenutka iz početka njihove veze.
"Kad smo se upoznali, jednom me je vozila kolima, i sjećam se da je imala neki baš dobar auto. Vozimo se, ja iz radoznalosti otvorim pregradu ispred suvozača, kad unutra gomila diskova bez ikakvih natpisa. Prevrnem par njih i ugledam – moj CD! Kažem joj: ‘Čekaj, pa ti slušaš mene!’ Tu je sve bilo jasno. Malo sam se dvoumio oko nas, ali kad sam vidio taj CD, znao sam da je to to", ispričao je pjevač.
Inače, mnogi ne znaju da se par dva puta vjenčao – najprije na Maldivima, a potom i u Beogradu.
Podsjetimo, Joksimović iz prvog braka sa Vesnom ima ćerku Minu, koja je završila muzičku akademiju i bavi se komponovanjem i pisanjem pjesama.
