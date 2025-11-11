Koja je razlika u godinama između Jovane i Željka Joksimovića? Dobili troje djece, a veza počela zbog vožnje kolima

Malo ko zna da je razlika u godinama između pjevača Željka Joksimovića i njegove supruge, voditeljke Jovane Joksimović skoro dvocifrena.

Voditeljka Jovana Joksimović i pjevač Željko Joksimović zajedno su više od jedne decenije, a u braku su dobili troje djece.

Njihova romantična priča počela je na Evroviziji u Beogradu, a mnogi ne znaju da je atraktivna voditeljka devet godina mlađa od pjevača.

Željko je svojevremeno u domaćim medijima otkrio kako ga je osvojila Jovana.

"Kad smo se upoznali‚ ona me je jednom prilikom vozila kolima, i sjećam se da je imala neki super, bijesan auto.Vozi me, a ja čisto da otvorim ladicu i da vidim šta ima napred, kad ono neki divljaci, CD-ovi na kojima ništa ne piše, i vidim – moj CD! Kažem: „Čekaj, čekaj, pa ti slušaš mene“, i to je presudilo. Nešto sam se malo dvoumio jedno vrijeme, ali kad sam vidio CD to je bilo to", rekao je pjevač.

