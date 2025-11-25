Mlada pjevačica (22) ubijena na ulici: Svet u šoku, napadnuta iz zasjede, još dvije osobe ranjene

Mlada latino muzička zvijezda i influenserka Delarosa ubijena je, a još dvije osobe su teško ranjene u napadu iz zasjede u Los Anđelesu

Izvor: Instagram printscreen

Mlada latino muzička zvijezda i influenserka Delaorsa ubijena je, a još dvije osobe su teško ranjene u napadu iz zasjede u Los Anđelesu. Do pucnjave je došlo u Nortridžu, u dolini San Fernando.

Zvaničnici LAPD-a su u ponedeljak identifikovali 22-godišnju Mariju De La Rosu, poznatu fanovima pod umjetničkim imenom Delaorsa, kao žrtvu, usred istrage o okolnostima pucnjave.

Prema izvještajima, napadači su prišli parkiranom vozilu i otvorili vatru na putnike u onome što policija sumnja da je napad povezan sa bandama.

"Svjedoci su opisali da su dva muška osumnjičena prišla vozilu koje je bilo parkirano u ulici Brajant", navodi LAPD u saopštenju izdatom u ponedeljak. "Više hitaca ispaljeno je na nekoliko žrtava koje su se nalazile u vozilu."

Policija je saopštila da su se tri osobe nalazile u automobilu kada je pucnjava počela. Sve tri su pogođene. Napad se odigrao u ulici Brajant, istočno od Avenije Tampa, u inače mirnom dijelu naselja Nortridž, prenosi Daily Mail.

Dvije preživjele žrtve ostale su u kritičnom stanju tokom vikenda, saopštila je policija. Nijedno hapšenje još nije izvršeno i detektivi nisu objavili detalje o mogućem motivu.

Delaorsa, koja ima nešto više od 40.000 pratilaca na Instagramu, tek je počela da se probija na latino muzičkoj sceni, objavivši svoj singl "No Me Llames" u avgustu.