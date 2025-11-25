Preminuo član legendarne grupe ABBA: Veliki gubitak za muzičku scenu

Ovaj višestruko talentovani instrumentalista svirao je saksofon, klarinet i flautu.

Član legendarnog sastava ABBA, Jan Kling (85), preminuo je, potvrdio je njegov sin Matijas Kling za švedski list Aftonbladet.

Kling je bio izuzetno cijenjen muzičar, poznat po tome što je svirao saksofon i flautu na albumima "Super Trouper" i "The Visitors", koji se smatraju ključnim izdanjima u karijeri grupe ABBA.

Ovaj višestruko talentovani instrumentalista svirao je saksofon, klarinet i flautu, a posebno je upamćen po legendarnom uvodu na flauti u pesmi "Fernando" iz 1976. godine, jednoj od najprepoznatljivijih numera švedskog sastava.

Tokom bogate karijere, Jan Kling je sarađivao i sa mnogim drugim poznatim umjetnicima, među kojima su Bjorn Skifs, Džeri Vilijams, Ted Gerdestad i Monika Zeterlund, ostavivši dubok trag u skandinavskoj muzici.