Mladen Mijatović gostovao kod Dee Đurđević: Ona mu nije postavila nijedno pitanje, evo kakva je bila atmosfera

Dea Đurđević nije komunicirala sa svojim bivšim momkom tokom emisije.

Mladen Mijatović gostovao je u jutarnjem programu kod bivše devojke Dee Đurđević, međutim mnoge je iznenadilo što tokom programa nisu imali nikakvu komunikaciju.

Voditeljka mu nije postavila nijedno pitanje, već je sa njim komunicirao Predrag Sarapa. Naime, Mladen Mijatović i Dea Đurđević su u vezi bili skoro 10 godina, međutim usledio je raskid. Svako je krenuo svojim putem i pronašli su nove ljubavi.

Pogledajte kako je izgledalo gostovanje Mladena Mijatovića:

Dea je nedavno rekla da je nakon raskida ostala u korektnim odnosima sa Mladenom, te kada se vide na poslu često i porazgovaraju. Međutim, Mladen je jutros gostovao u "Novom jutru", a Dea nije imala nikakvu komunikaciju sa njim što je mnoge iznenadilo.

Mladenu je sve vreme postavljao Sarapa, dok je Dea komunicirala sa drugim gostom.

Inače, Mladen Mijatović, nedavno se vratio u Srbiju i ponovo počeo da radi na Pink televiziji, te se često susreće sa bivšom devojkom.

Dea je nedavno govorila o njihovom odnosu

"Mladen i ja smo bili zajedno skoro 10 godina i u tom periodu je zaista odgovaralo što si sa nekim iz posla. Vratio se sada, kada se vidimo porazgovaramo. Mi nemamo skandal i problem, mi smo se samo razdvojili. Drago mi je što se vratio prvoj ljubavi, novinarstvu. Partner nije ljubomoran, to je posao, to je profesija. Tu je, radimo i idemo dalje. Odrasli smo, mene iznenađuju ljudi koje poznajem koji kada se rastanu govore loše jedni o drugima. Mislim i da nemamo šta loše da kažemo jedno o drugome", rekla je ona.