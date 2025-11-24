logo
Oglasio se mladić koji je imao okršaj s Vojažem na ulici: "Balkanskog Tupaka je to udarilo na ego pa me zvao"

Autor Marina Cvetković
0

Tiktoker Đorđe Ković, poznatiji kao Đoksa, otkrio je svoju priču skandala s treperom

Izvor: Tiktok/printscreen

Đorđe Ković Đoksa, poznati tiktoker, prišao je Vojažu nakon čega je krenuo niz uvreda sa obje strane. Snimak na kome se vidi kako je Mihajlo Veruović Vojaž napravio scenu na ulici koja je bila na ivici fizičkog incidenta, izazvala je haos na društvenim mrežama.

Mladić sa snimka je poznati tiktoker Đorđe Ković, poznatiji kao Đoksa, koji se sada oglasio na mrežama i otkrio zbog čega je došlo do ovog incidenta.

"Verovatno ste svi vidjeli snimak na kome se ja svađam s našim 'balkanskim Tupakom', dečkom koji ne zna šta je rođendan i koji nikad nije čuo za to. Ja nisam neki lik koji hoće drame i da se tako probija. Bio sam na Kalemegdanu i pio sam pivo s drugarima i bili smo u fazonu da snimimo klip i u opisu smo napisali: 'Voyage be like'. Ali, to je našeg 'balkanskog Tupaka' pogodilo na ego i onda me je zvao na telefon i rekao: 'E, brate, nemoj više da snimaš ove klipove'. Rekao sam mu da neću, i da je sve dogovoreno i mi se nikad nismo uživo vidjeli. Ja sam tog dana ustao, lijep dan napolju, i otišao sam u Beograd na vodi da popijem kapućino. Tad sam vidio onog njegovog kamermana i javio mu se, kad ono - Vojaž",  ispričao je influenser, pa nastavlja:

"Ja mu kažem: 'Gdje si, Vojaž brate?', a on meni: 'Aj, pali, aj produži!' Ajao, ljudi moji, roletna, jao... Ja u tom trenutku kažem: 'Tebra, jel ne vidiš da sam ti pružio ruku? Šta glumiš majmuna?' I on meni kao: 'Brate, rekao sam ti...' I kreće lik da odlazi. I tad kreće snimak, a on meni: 'A šta se ti ku***š tebra?' Bio sam u fazonu, dečko je lajsna, ajde o****i, okrenuo sam se i otišao. Sad imam samo jedno pitanje za brata: Hoće li da prodaje paste za zube, ili da bude frizer i radi neki 'fejd', ili će ipak da bude neki muzičar?", zapitao se na kraju Ković.





@djoksamtbKulturan sam i kao čovek sam mu pružio ruku, on izgleda nije ništa od toga.#foryou#foru#4you#4u#fy♬ original sound - djoksamtb

