"Vidio sam snimak": Nući nam otkrio da li se čuo sa Vojažem nakon svađe sa tiktokerom

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Nući je prokomentarisao svog kolegu Vojaža.

"Vidio sam snimak": Nući nam otkrio da li se čuo sa Vojažem nakon svađe sa tiktokerom Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Poznati muzičar Nući prokomentarisao je skandalozni snimak svog kolege Mihajla Veruovića Vojaža koji kruži društvenim mrežama. Naime, Vojažu je prišao mladić na ulici, nakon čega je moglo da dođe do fizičkog obračuna.
Nući je istakao da se nije čuo sa svojim prijateljem, ali da je vidio snimak.
"Nisam vidio raspravu, vidio sam snimak. Ne znam šta je bilo. To je danas, juče izašlo. Nisam se čuo sa njim, sad sam stigao u Beograd. I on i ja smo radili", rekao je Nući.

Skandalozni snimak

Podsetimo, Đorđe Ković Đoksa, poznati tiktoker, prišao je Vojažu nakon čega je krenuo niz uvreda sa obje strane.

"Skloni se", nervozno je Vojaž rekao momku, odbijajući da mu pruži ruku.

"Ja ti opušteno bacam pet, brate. Šta je problem?", zapitao se šokirani mladić.

"Što si klošar, brate? Bacam ti pet, a ti glumiš nešto", uzvratio mu je on.

"Pu*i ga, pi*ko jedna!", nastavio je s vređanjem Veruović.

"M'rš, j***m te u usta", rekao je iznervirani mladić, nakon čega se snimak završava.

Nucci Voyage svađa tiktokeri

