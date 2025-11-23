logo
"Marš, klošaru jedan": Vojaž na ulici izvrijeđao momka koji je prišao da mu se javi, isplivao snimak

"Marš, klošaru jedan": Vojaž na ulici izvrijeđao momka koji je prišao da mu se javi, isplivao snimak

Autor Dragana Tomašević
0

Na snimku objavljenom na društvenim mrežama može se čuti treper, vidno nervozan i neraspoložen, kako psuje i vrijeđa jednog mladića koji mu se javio u prolazu

Vojaž na ulici izvređao momka koji je prišao da mu se javi, isplivao snimak Izvor: TikTok/screenshot

Mihajlo Veruović Vojaž našao se u centru pažnje zbog neprijatne situacije koja se odigrala nasred ulice.

Treper je napravio scenu na ulici koja je bila na ivici fizičkog incidenta, jer mu je prišao mladić da se pozdravi i rukuje sa njim.

"Skloni se " nervozno je Vojaž rekao momku, odbijajući da mu pruži ruku.

"Ja ti opušteno bacam pet, brate. Šta je problem? " zapitao se šokirani mladić.

"Šta mi se, bre, tu ku***š, pi**o? " počeo je da viče treper, zaletjevši se ka momku, dok je pored njih sve vreme stajao još jedan dečko.

Izvor: TikTok/screenshot

" Što si klošar, brate? Bacam ti pet, a ti glumiš nešto " uzvratio mu je on.

"Pu*i ga, pi*ko jedna! " nastavio je s vrijeđanjem Veruović.

" M'rš, j***m te u usta " rekao je iznervirani mladić, nakon čega se snimak završava.

Mladić sa snimka je poznati tiktoker Đorđe Ković, poznatiji kao Đoksa. Ipak, ono što još nije poznato jeste koji je razlog ovakvog Mihajlovog ponašanja prema njemu, ali po svemu sudeći, netrpeljivost s Vojaževe strane potiče od ranije.

