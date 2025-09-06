Pranje kose 900, šišanje 2.600 dinara: Vojaž otvorio frizerski salon, svi pričaju o paprenim cijenama

Mihajlo Veruović Vojaž pokrenuo biznis zbog kojeg pljušte komentari na društvenim mrežama

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mihajlo Verouvić Vojaž je nedavno otvorio frizerski salon za muškarce, a na društvenim mrežama već komentarišu da su cijene "kao u Minhenu":

U jednom od najluksuznijih kompleksa u centru srpske prijestonice na Dorćolu, Vojaž je iznajmio ogroman lokal od 100 kvadrata i uredio ga po posljednjim standardima.

Mihahlo je pratiocima otkrio da je vlasnik biznisa, a potom istakao i cijene koje su šokirali sve koji su ih vidjeli.

Korisnici društvenih mreža komentarišu, da je Vojaževa popularnost najveća među tinejdžerima, što znači da će njihovi roditelji morati da izdvoje na svake dvije nedelje po 20 eura da bi im dijete šišali u salonu koji je u Veruovićevom vlasništvu.

Šišanje kose za djecu košta 1.800 dinara, za obično muško šišanje potrebno je 2.400 dinara, za frizuru s prelazima (fade haircut) u džepu morate imati 2.600 dinara, dok vam je za samo pranje kose i masažu potrebno 900 dinara. Da samo sredite bradu, potrebno vam je 1.500 dinara, a ako u ovom salonu želite i šišanje i uređivanje brade, to će vas koštati 3.200 dinara!

Izvor: Instagam/voyage.mp3/screenshot

Nedugo nakon objavljivanja cjenovnika, krenuli su komentari...

"Ovo je muški salon, ja šišanje plaćam 600 dinara, šta je ovo?", "Zamislite jadne roditelje kad ih djeca spopadnu i traže da se šišaju kod ovog, 50 eura mjesečno samo na šišanje kod Vojaža", "Na ove cijene u Nišu dobiješ i gurmansku i koka-kolu"...

Mediji su pisali prije dva mjeseca da se Vojaž dugo pripremao za otvaranje berbernice, koja će mu, po svemu sudeći, donositi veliku zaradu. Zanimljivo je to što treper nije sam u ovom projektu. Jedan od njegovih prijatelja mu je poslovni partner, dok se Mihajlo u zvaničnim dokumentima vodi kao direktor.

