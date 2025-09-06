logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pranje kose 900, šišanje 2.600 dinara: Vojaž otvorio frizerski salon, svi pričaju o paprenim cijenama

Pranje kose 900, šišanje 2.600 dinara: Vojaž otvorio frizerski salon, svi pričaju o paprenim cijenama

Autor Dragana Tomašević
0

Mihajlo Veruović Vojaž pokrenuo biznis zbog kojeg pljušte komentari na društvenim mrežama

Vojaž otvorio frizerski salon Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mihajlo Verouvić Vojaž je nedavno otvorio frizerski salon za muškarce, a na društvenim mrežama već komentarišu da su cijene "kao u Minhenu":

U jednom od najluksuznijih kompleksa u centru srpske prijestonice na Dorćolu, Vojaž je iznajmio ogroman lokal od 100 kvadrata i uredio ga po posljednjim standardima. 

Mihahlo je pratiocima otkrio da je vlasnik biznisa, a potom istakao i cijene koje su šokirali sve koji su ih vidjeli.

Korisnici društvenih mreža komentarišu, da je Vojaževa popularnost najveća među tinejdžerima, što znači da će njihovi roditelji morati da izdvoje na svake dvije nedelje po 20 eura da bi im dijete šišali u salonu koji je u Veruovićevom vlasništvu. 

Šišanje kose za djecu košta 1.800 dinara, za obično muško šišanje potrebno je 2.400 dinara, za frizuru s prelazima (fade haircut) u džepu morate imati 2.600 dinara, dok vam je za samo pranje kose i masažu potrebno 900 dinara. Da samo sredite bradu, potrebno vam je 1.500 dinara, a ako u ovom salonu želite i šišanje i uređivanje brade, to će vas koštati 3.200 dinara!

Pogledajte:

Izvor: Instagam/voyage.mp3/screenshot

Nedugo nakon objavljivanja cjenovnika, krenuli su komentari...

"Ovo je muški salon, ja šišanje plaćam 600 dinara, šta je ovo?",  "Zamislite jadne roditelje kad ih djeca spopadnu i traže da se šišaju kod ovog, 50 eura mjesečno samo na šišanje kod Vojaža", "Na ove cijene u Nišu dobiješ i gurmansku i koka-kolu"...

Mediji su pisali prije dva mjeseca da se Vojaž dugo pripremao za otvaranje berbernice, koja će mu, po svemu sudeći, donositi veliku zaradu. Zanimljivo je to što treper nije sam u ovom projektu. Jedan od njegovih prijatelja mu je poslovni partner, dok se Mihajlo u zvaničnim dokumentima vodi kao direktor. 

(Kurir, MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mihajlo Veruović Mihajlo Veruović Vojaž vojaž

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ