Mještani ističu da nemaju zvaničnu informaciju o vlasništvu kuće, niti znaju da li neko danas brine o njoj.
Nekada dom legende narodne muzike Predraga Živkovića Tozovca u Kraljevu, sada je tek blijeda sjenka prošlosti. Kuća u kojoj je, prema riječima mještana, Tozovac proživio mladost i brojne lijepe dane potpuno je urušena, zarasla u korov i, kako kažu, prepuštena zaboravu
Prozori su polomljeni, staklo se rasulo po podu, vrata vise na šarkama, a unutrašnjost doma više podsjeća na napuštenu ruševinu nego na mjesto gdje je u mladosti živjela muzička veličina.
Dom legendarnog Tozovca u Kraljevu propada: Unutra psi lutalice, prozori razvaljeni, prizori su potresni
Gusto rastinje u dvorištu
"Ovdke je, kako se priča u kraju, živeo Tozovac. Ne razumijem zašto se ovo ne obnovi. Greota je! Koliko je on dao muzici, a pogledajte šta je ostalo", pričao je jedan od starijih mještana, koji nas je poveo do dvorišta skrivenog u gustoj sjenci drveća.
Dvorište, za koje se pretpostavlja da je nekada bilo ispunjeno dječjim smjehom i muzikom, danas je gotovo neprohodno. Od gustog rastinja jedva može da mu se priđe, a put do jednog dijela kuće vodi kroz šiblje, visoku travu i otpale grane. Na sve strane tragovi zaborava.
"Kad sam bio mali, pričali su mi da se ovdje igrao mali Toza. A sad, samo napušteni psi i mačke. Oni jedini još dolaze ovde. Nekad je bio život, sad je pustoš", dodao je mještanin dok stoji ispred razvaljenih vrata.
Škripavi podovi
U prostorijama gdje su možda nekada odzvanjale prve strofe njegovih pjesama, sada tišinu paraju škripavi podovi i lavež pasa lutalica koji tu povremeno nađu zaklon. Tamo gdje su nekada sjedeli gosti danas tek tragovi nečijeg pokušaja da zadrži toplinu nekoliko starih sfera, zidni sat koji je stao i raspuknuti okviri bez fotografije.
"Ne tražimo da se pravi spomenik, ali da se sredi, da ne propadne sve. Tozovac nije bio bilo ko. Bio je legenda. Zna se ko je Toza!", govorili su Kraljevčani.