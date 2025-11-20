Kako izgleda Džibonijeva žena: Izdržavala ga na početku karijere, upoznali se kada su imali 10 godina

Zlatan Stipešić Džiboni uživa u ljubavi sa svojom lepšom polovinom Sanjom.

Jedan od najpopularnijih domaćih muzičara, Zlatan Stipišić Džiboni, djeluje ispunjeno na svim životnim poljima, a mnogi ne znaju ko je zapravo njegova najveća podrška, supruga Sanja Stipišić.

Poznaju se još iz mladosti, još od desete godine, a bili su i komšije u Splitu. Kasnije se među njima rodila ljubav koja je tokom devedesetih prerasla u brak. U svojoj autobiografiji "Tajna veština" Džiboni je diskretno spomenuo njihovo vjenčanje, navodeći samo da je bilo "skromno i diskretno".

Vjenčanje je održano u zagrebačkoj Dubravi, a u braku su dobili troje djece: ćerku Tanju (rođenu 1988), te sinove Randa (1998) i Lorenza (2005).

U ranim danima svoje muzičke karijere, Sanja je bila ta koja je izdržavala porodicu, što je Džiboni priznao kao trenutak u kojem se, kao muškarac, osećao pozvanim da doprinese. "A ja sam muškarac, Dalmatinac, ako me razumijete šta hoću da kažem… Nisam mogao da pustim da ne platim neke račune…", rekao je za Slobodnu Dalmaciju.

Par je svoju privatnost čuvao daleko od očiju javnosti, a Džiboni je izjavio: "Stvorili smo odnos koji se temelji na ljubavi i povjerenju. Sve što imamo proisteklo je iz dugog poznanstva i nikada nismo imali potrebu da lažemo jedno drugo niti da glumimo."

