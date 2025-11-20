Veliko slavlje u domu Duška Tošića: Okupio cijelu porodicu, tu je i majka koju rijetko viđamo u javnosti (Foto)

Duško se oglasio i podijelio djelić porodičnog okupljanja.

Izvor: Instagram / duskotosic

Duško Tošić danas, nakon fudbalske karijere, uživa u mirnom porodičnom životu, okružen ljudima koji mu najviše znače – ćerkama Nikom i Atinom, kao i majkom Nikoletom.

Njegova majka Nikoleta slavi veliki jubilej, 75. rođendan, a Duško se potrudio da atmosfera bude i više nego porodična.

Nikoleta je svoj dan obilježila u toploj porodičnoj atmosferi.

Izvor: Instagram/duskotosic/printscreen

Duško, njegove ćerke Nika i Atina, kao i Anja, ćerka Duškove sestre, okupili su se na zajedničkom ručku u restoranu kako bi proslavili ovaj važan datum.

Nika je tom prilikom na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira sa sestrom i bakom, ispred koje se nalazila svečana torta sa brojem 75 i natpisom "Srećan rođendan". Dio atmosfere podijelio je i Duško na svom Instagram storiju.