Glumicu bilo sramota jer je trudna sa 44: Imala vezu "za jednu noć", pa se udala i rodila mu troje djece

Holivudska glumica, Kler Dejns (46) otvoreno je govorila o unutrašnjoj stigmi i osjećaju sramote koji je doživjela kada je saznala da je trudna u poznijim godinama.

"Bila sam tako stara kada se to desilo. Imala sam 44", rekla je Dejns u epizodi podkasta SmartLess 17. novembra, razgovarajući sa domaćinima o vijesti da očekuje svoje treće dijete, priznajući da "nije mislila da je moguće" zatrudnjeti u tim godinama.

Nakon što je voditelj Bejtmen rekao da je trudnoća "blagoslov", Dejns se složila, iako je priznala da je tada osjećala čitav niz pomiješanih emocija.

"Pa, zapravo je bilo veoma zanimljivo jer ovo uopšte nisam očekivala. I bilo je čudno. Odjednom sam osjetila neku čudnu sramotu", objasnila je. "Bila sam nestašna. Kao da sam uhvaćena kako bludničim posle trenutka kada sam smjela. Ne, bilo je čudno, kao da sam naišla na neku granicu koje dotad nisam bila svjesna."

Dejns je dodala da njihov najstariji sin, Sajrus, ima 12 godina i u decembru će napuniti 13, a njihov drugi sin, Rouan, ima 7. Što se tiče trećeg djeteta, ćerke čije ime su zadržali privatnim, glumica kaže da sada ima 2 godine i da "obožava tutu suknje". Magazin People je potvrdio da su Dejns i Densi, 50, dobili treće dijete u julu 2023.

Par se upoznao 2007. na snimanju filma "Evening", ali Dejns je kasnije priznala da nije odmah željela ozbiljnu vezu.

"Tek sam se skoro razišla s nekim, i nikada prije nisam bila sama, pa smo neko vrijeme bili samo prijatelji", rekla je za Marie Claire u intervjuu iz februara 2017. "Hju i ja smo se upoznali smo na Roud Ajlendu, kada je bilo najljepše, u jesen. Jednog dana vozili smo bicikle pored vode, sve je blistalo i bilo idilično, i imala sam tu glupu epifaniju: 'Stvarno sam srećna'."

Densi je kasnije priznao da nije znao da ga je Dejns u početku smatrala kratkotrajnom romansom. "Prvo što treba da kažem jeste da je ovo za mene potpuno nova informacija, drago mi je da mogu da reagujem", rekao je glumac iz filma "Ella Enchanted" u intervjuu iz maja 2020. u emisiji The Michelle Collins Show.

"Mogu samo da kažem da sam zaista srećan što je moja žena odlučila da ima avanturu na jednu noć sa neadekvatnim ljubavnikom. Moglo je da ode u bilo kom smjeru, ko zna?"

Dejns i Densi vjenčali su se u Francuskoj u septembru 2009, osam mjeseci nakon vjeridbe. Sajrus se rodio tri godine kasnije, 2012. U februaru 2013. Dejns je za Elle priznala da joj je drago što je sačekala da ima djecu dok nije bila starija, stabilnija i u mogućnosti da posveti vrijeme porodici onako kako želi.

"Oduvijek sam željela djecu, ali mi je drago što sam sačekala. Kada sam ranije razmišljala o balansiranju glume i materinstva, bila sam jako nervozna zbog toga", objasnila je. "Mislim da bih bila loša mama koja ostaje kod kuće. To mi jednostavno ne bi odgovaralo. Osjećam se veoma srećno što sam imala tako jasnu, usmjerenu želju da glumim."