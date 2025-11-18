Razbijali Ferarije, bacali rolekse i ismijavali siromašne: Gdje su danas najbahatija djeca sa Instagrama?

Važili su za najbahatije i najbogatije klince na Instagramu, a mnogi će se iznenaditi šta danas rade.

Izvor: Instagram/clarisselafleur/juliastakhiva/timdrakegodbee/Printscreen

"Bogata djeca Instagrama" bila su kulturni fenomen koji je, uprkos često odbojnom ponašanju, postavio temelje današnjoj influenserskoj kulturi, piše Daily Mail i gleda gdje su danas ti "bahati klinci".

Prije tačno deset godina, njihova popularnost je bila tolika da su dobili i emisiju na britanskom Channelu 4, koja je gledaocima pružila uvid u živote ispunjene šampanjcem i bahaćenjem po privatnim avionima. Bogati klinci Instagrama, kako su i sami sebe zvali po mrežama, palili su novčanice, bacali rolekse u WC šolje, urnisali skupe automobile čisto iz zezanja… Ipak, neki su danas daleko od toga.

TRAILER: The Rich Kids of Instagram Izvor: YouTube

Dok su im profili tada bili preplavljeni fotkama ferarija, dizajnerskih torbica i odmora na Maldivima, danas je priča znatno drugačija. To se najbolje vidi na primjeru Džeka Vatkina, koji se nekad hvalio da je njegova porodica "britanska verzija Kardašijanovih". Ove nedjelje osuđen je na šest godina zatvora zbog prevare bogatih prijatelja i rođaka za nešto više od 200 hiljada evra.

Ovaj 26-godišnjak se na društvenim mrežama predstavljao kao milioner kako bi uvjerio ljude, uključujući i sopstvenog oca, da ulože u njegov lažni posao s dizajnerskim torbicama. Žrtvama je obećavao udio ako mu pozajme novac za kupovinu i prodaju skupocjenih Hermes torbica. Međutim, kako se otkrilo na sudu, ni torbice ni zarada nikada se nisu pojavili. Watkin je novac umjesto toga koristio za finansiranje svog ekstravagantnog životnog stila, potrošivši za dvije i po godine 1.2 miliona evra na hotele s pet zvjezdica, luksuzne odmore i dizajnersku robu.

Trampov aktivista

U danima svoje najveće slave, Timoti Drejk bio je sinonim za sportske automobile i raskošne zabave, a jednom se pohvalio da koristi botoks od svoje 14. godine. U jednoj emisiji hvalio se kako je tokom jeseni u Parizu trošio ogromne pare "boraveći u predsjedničkom apartmanu u svakom hotelu po 23 do 37 hiljada evra po noći, otprilike tri nedjelje".

Danas, u svojim tridesetima, Timoti, čija se porodica obogatila na trgovini dijamantima, napravio je zaokret. Svoju platformu sad koristi za promovisanje i podržavanje politike Donalda Trampa. Kao Trampov aktivista na izborima 2024, njegov je Instagram profil prepun fotografija s prepoznatljivim sloganom "Make America Great Again". Jedna objava, nakon pokušaja atentata na Trampa, nosila je opis: "Bog blagoslovio ovog čovjeka", dok su druge objave promovisale teorije zavjere o kovidu.

Ibica-Monako-London

Uvijek glamurozna Lana Skolaro svoju je slavu pretvorila u uspješnu karijeru DJ i muzičke producentkinje, nastupajući u klubovima i na festivalima širom svijeta. Britanska nasljednica multimilionskog bogatstva, zahvaljujući rudarskim poslovima svog oca, danas živi na relaciji Ibica – Monako – London. Njen Instagram i dalje je blistav, ali sada je privatni avioni voze na nastupe, a ne samo na odmore. Objavila je nekoliko singlova i pokrenula liniju nakita.

Ipak, posljednjih nekoliko godina nije prošlo bez skandala. Njena sestra Stefani je 2019. izbjegla zatvor nakon što je priznala krivicu zauvoz modnih dodataka od zaštićene pitonove kože. No, to je bilo ništa u poređenju sa skandalom iz 2013. u koji je bila upletena Lana. Na jednoj zabavi pozirala je s pjevačem Robinom Tikom, a fotografija je u odrazu ogledala otkrila kako joj njegova ruka ide ispod suknje. Thicke je tada bio oženjen, a posljedice su bile ogromne, što je na kraju dovelo i do njegovog razvoda, prenosi Index.hr.

Od mode do akademskih ambicija

Nekad poznata po dizajnerskim ormarima i životu na visokoj nozi, Klaris Laflur zamijenila je visoku modu akademskim svijetom. Rođena je u Novoj Kaledoniji, njen deda je 15 godina bio predsjednik i francuski političar, a trenutno radi na doktoratu na Univerzitetu Bond u Australiji. Njeno istraživanje bavi se načinom na koji nasljednici nove generacije upravljaju porodičnim bogatstvom.

Iako njen Instagram profil sa 170.000 pratilaca i dalje odiše modom, nije objavila ništa više od godinu dana. Još 2016. godine priznala je da joj je neprijatno da kaže koliko troši na odjeću. "Imam bankovni račun i vrlo velikodušnog oca, on želi najbolje za svoju djecu i kaže: ‘javi mi kad ti zatreba više", izjavila je tada. S druge strane, nije se uzdržavala od kritikovanja onih s manje stila: "Biti bogat ne znači nositi hrpu dizajnerske odjeće i previše nakita odjednom: ne izgledaš bogato, izgledaš kao božićna jelka. Moraš imati kulturu iza toga, inače će ti se ljudi smijati."

"Svako može biti bogat, ali ne i lijep"

Julija Stakiva, jedna od najupečatljivijih ličnosti iz emisije, proslavila se izjavama poput "svako može biti bogat, ali ne može svako biti lijep" i „nisam prikladna za kancelarijski posao zbog toga kako se dobro oblačim i koliko sam obrazovana“. Svoju prvu "Louis Vuitton" torbicu dobila je s devet godina, a njen raskošni život u Londonu finansirali su roditelji, uspješni preduzetnici iz Ukrajine.

Pogledajte fotografije Julije:

Međutim, nekoliko godina nakon emisije, Julia se našla u centru skandala kada je otkriveno da je iznajmila sobu preko internet stranice za dijeljenje stanova, a taj stan iskoristila da bi pred kamerama lažirala svoj životni prostor, pretvarajući se da je njen.

Danas Julija živi i studira u Rusiji, na prestižnom univerziteti MGIMO u Moskvi. Vodi znatno diskretniji život, iako "diskretno" po njenim mjerilima i dalje uključuje visoku modu i luksuzni nakit.

Borba protiv izručenja Iranu

Rijetko koja priča o „bogatoj djeci Instagrama“ je toliko dramatična kao ona Muhameda Javada Saše Sobhanija. Nekada slavljen kao jedan od najblistavijih pripadnika mlade elite Teherana, sin diplomata danas se u Španiji bori protiv izručenja Iranu zbog teških optužbi. Njegove objave o raskoši zamijenili su novinski naslovi iz sudnice.

Sobhanija je 2021. godine uhapsila policija u Madridu po Interpolovoj potjernici zbog optužbi za trgovinu ljudima, pranje novca i vođenje ilegalnih stranica za kockanje. Iranski sud ga tereti da je organizovao mrežu koja je varala mlade ljude i preusmjeravala žrtve u Tursku.

On žestoko poriče optužbe, tvrdeći da su one posljedica otpora njegovom razmetljivom životnom stilu. Njegov otac, bivši diplomata, javno ga se odrekao. Iako je zarobljen u dugotrajnoj pravnoj bici, Sobhani (38) i dalje na društvenim mrežama objavljuje fotografije svog luksuznog života.

(Nova/ MONDO)