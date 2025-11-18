Sa šanerom prodavao bundu Marini Tucaković, pa zapjevao: Nikad viđeni snimak Džeja o susretu koji je sve promijenio

Džej Ramadanovski je otpjevao čuveni hit koji je za njega napisala Marina Tucaković, a ovako su se upoznali.

Autorka brojnih domaćih hitova Marina Tucaković, i čuveni pjevač Džej Ramadanovski godinama su sarađivali. Džej je otpjevao mnoge hitove iza kojih stoji Marina, te se može reći da mu je pomogla da stvori ime i karijeru, a oboje su nas napustili prije nekoliko godina.

Jedan od njegovih najvećih hitova "Nedelja", napisala je upravo Marina, a Džej je u videu, koji je sada ugledao svjetlost dana, ispričao kako je zapravo došlo do sudbonosnog susreta sa proslavljenim tekstopiscem.

"Bio je jedan kafić Arkade, među prvim kafićima koji su se otvorili u Beogradu. Došao sam s puta i izgubio lovu, i onako tužan, naslonjen razmišljam gdje ću da zakačim neki dinar da idem da se vratim, da se vadim", započinje Ramadanovski.

"Moj pokojni drug Zoran je radio 'šanu', a poznavao je Marinu Tucaković, kaže - ajde sa mnom, kod jedne tu Marine, neku bundu imam za prodaju pa da dođemo da se vadimo. Kažem - šta ću, pusti me. I odemo mi tako kod Marine, i on joj onako usput kaže - ej, da vidiš moj drug kako pjeva. Kaže ajde pjevaj nešto. Kakvo crno pjevanje, daj da idemo da se vadimo. I tako smo se upoznali", pričao je Džej.

"Posle je stizala još neka robica, neke sandale, mi je gledali ko kupca, ta 'šana' ovdje. Tako smo se družili, Futa jednom uzeo gitaru, i 'ajd pjevaj'. Ja počeo da pjevušim, kaže 'jao super, pravimo ploču!' Kakva ploča, da me ljudi vide na Kalemegdanu, prevario milion ljudi na šibicama da me vide na televiziji!" objašnjavao je Džej kroz smijeh.

"I odvela me kod Rake Đokića pokojnog", a ostalo je istorija.

Poslušajte kako je Džej opisao ovaj susret:

Marina je jednom prilikom u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi" ispričala svoju verziju susreta sa Džejom:

"Futa i ja smo počeli ozbiljnije da se bavimo ovim poslom, radili smo tada za staru Jugoslaviju. I dolazi nam momak koji nam je prodavao odjeću i kaže: 'Imam ja jednog dečka, kad odemo u kafanu kad uhvati da pjeva, svi popadaju'. I tako, prođe neko vrijeme, redovno su nam govorili da znaju takve. Dođe nama Džej, energija kao da vas zapljusne, ja vidim jednog malog... On pjeva i zabavnjake, igra, talenat od Boga. Mi se oduševimo i počnemo da radimo za njega."

Poznata je i priča kako je Džej imao problem sa odjećom, budući da je bio niskog rasta.

"Da, zvala sam šanere da mu donesu odijelo sa dečijeg odeljenja. Džej je u početku bio ozbiljan, a onda ga uhvatilo loše društvo u poznim godinama", navela je Marina tada.

"Jeste, spasila sam mu život. To je kod njega bio baš američki san", rekla je Marina jednom prilikom u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi".