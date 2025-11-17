Popularni folker dobio 3. unuče: Pjevač van sebe, odmah se oglasio nakon srećnih vijesti

Folker Miki Mećava dobio je treće unuče.

Prinova je donijela sreću i uzbuđenje porodici, a čestitke ne prestaju da stižu. Prijatelji Mikija Mećave kažu da je folker prinovu dočekao sa suzama radosnicama, a na njegovu adresu od juče ne prestaju da stižu čestitke.

"To je Božija milost"

Pevač je oduvijek isticao da mu je porodica najvažnija u životu, pa i ne čudi što je rođenje njegove trećeg unuka Tadije donijelo toliku radost.

"Postati deda je najljepši osjećaj, ali treći put… to je velika Božja milost. Beba je zdrava, majka se dobro osjeća, a ja sam presrećan. Ovo je trenutak zbog kojeg čovjek ponovo poveruje da je život lijep", rekao je Miki nakon vesti u prinovi.

Ovako izgledaju sin i ćerka Mikija Mećave:

Prema pisanju medija, Miki Mećava je među prvima stigao u porodilište sa cvijećem, poklonima i sa osmijehom na licu i jedva je čekao da zagrli bebu. Prijatelji kažu da je "deda za primjer" - nežan, posvećen i neizmerno ponosan. Miki je u više navrata istakao da ga unuci drže "mladim u duši".

Još slika folkera pronađite u galeriji:

