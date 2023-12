TATA NE ŽELI DA NAS VIDI! Ljiljana rodila u 52. godini, živjela BEZ STRUJE - Ćerki o ocu govori: Nije mu stalo do nas!

Glumica Ljiljana Jakšić poznatija kao "Salveta" progovorila je o partneru koji ju je ostavio s ćerkom, ali i o odrastanju u disfunkcionalnoj porodici i životu sa majkom i sestrom u stanu bez struje.

Glumica Ljiljana Jakšić je u 52. godini na svijet donijela ćerkicu Dariju, a ubrzo se, kao samohrana majka u poznim godinama našla na meti mnogobrojnih zlonamjernih komentara. Sada je u jednoj emisiji otvorila dušu i progovorila o svojoj najvećoj sreći, ćerki Dariji, ali i o svim teškim trenucima koje je proživjela.

Ljiljana je živjela u Prokuplju sa mamom, tatom i starijom sestrom, kaže da je rano djetinjstvo ojačalo jer je živjela u porodici u kojoj nisu bili dobri odnosi.

"Porodica u kojoj sam odrasla je disfunkcionalna porodica. Mama i tata nisu bili u tako dobrim odnosima. Razveli su se u neko doba. Sestra, mama i ja smo živjele same u stanu, tata je bio u istom gradu, formirao je porodicu sa drugom ženom. Traumatičan je bio dosta taj njihov razvod, baš traumatičan za mene u to doba, sjećam se. Međutim, iz svega se toga izađe jer, kada dijete ima uz sebe toplinu majke, to je ono po čemu ja svoje djetinjstvo smatram jako lijepim i drago mi je djetinjstvo jer je moja mama bila velika mama upućena na djecu. Sve je učinila za nas što je mogla, uvijek u svakom momentu je mama bila tu. Divna mama zaista i za mene i za sestru. A imala sam pored sebe i tri godine stariju sestru, taman dovoljno da može da mi bude prosto pomoć, sve ono što nisam mogla možda lagano da uradim, da preskočim, ona je bila tu, tako da sam se osjećala dosta bezbjedno bez obzira na sve te detalje njihovog razvoda i sve što se dešavalo", rekla je glumica koja se našla u teškoj finansijskoj situaciji tokom pandemije korona virusa.

Iako ističe da je za nju razvod roditelja ostao kao traumatično iskustvo, kaže da nije bilo nasilnih momenata, kao i da je bila voljeno dijete i od strane majke i od strane oca.

"Upravo je poruka da sada, iz ove pozicije pogotovu, smatram da je trpljenje kao takvo prosto neosnovano i da u narušenom odnosu, bračnom odnosu, partnerskom odnosu treba rješavati prije svega taj odnos, ne pokušavajući da nešto produžiš, nešto zaliječiš, da nađeš razlog da ostaneš još duže u tom odnosu. Po meni odnos treba raščistiti onda kada on nije zdrav, nije dobar. Ne bi bilo ni tih nekih ružnih slika, ni tih ružnih emocija koje su bile u to vrijeme da su se oni ranije, pogotovo dogovorom, razveli. Onda se sporazum napravi i nema te patnje koju djeca trpe, prežive...", poručila je Ljiljana, a na pitanje da li joj je taj razvod bio više trauma ili više neka vrsta olakšanja odgovara:

"Olakšanje jer neće biti više trauma, moćićemo i same, i mogle smo same".

Sa ocem u početku nije bila dobra komunikacija, kasnije ih je privoleo, a onda je opet došlo do prekida odnosa - "Nerado smo odlazili kod njega i sestra i ja. Kasnije nas je tata privoleo, dolazio je često, pokušavao je da kontaktira, onda smo nešto i kontaktirale sa njim. Onda je tu bio problem sa njegovom drugom ženom, pa jedno vrijeme ponovo nismo kontaktirali, pa tako neizmjenično, jesmo-nismo", ispričala je glumica.

Odnos kakav su majka i otac imali kao i razvod odrazio se kasnije i na Ljiljanu: "Na mene kao djevojčicu ne, ali kasnije na mene kao ženu mislim da se odrazio tako što sam u svojim kasnijim vezama u trenutku kada dolazi do nekog, tako nazovi disfunkcionalnog odnosa među nama, kada počinjemo da se svađamo, prepiremo, pa ne uspjemo da nađemo rješenje, ja sam te veze prekidala. Upravo kada sam shvatila, svaki put kada bih shvatila da mi ne nalazimo način da razrešimo situaciju koja nam pristiže, već se svađamo i tu je postalo puno toga negativnog onda sam te veze raskidala jer sam smatrala da u životu ne treba imati brak sa nekim sa kim ne možeš da se dogovoriš, da rešiš problem i da ideš dalje. Ja sam prepoznavala da je to-to".

Kada su se roditelji rastali majka, sestra i Ljiljana su živjele teško - "I onda kada sam bila mala i ne baš u okolnostima koja odgovaraju djeci, ili bilo kome, mi smo živjeli u stanu u kom nije bilo struje, bila je isključena, mama nije mogla da plati, tako smo se borili i sa tim, ja sam i tada te okolnosti doživljavala kao trenutne, ne kao nešto strašno, nego to je trenutno i to će se srediti, to će se završiti i mi ćemo izaći iz toga. Ja sam tada to negde doživljavala pozitivno, preskočićemo ovo i idemo dalje. I kada sam plakala u životu, ja sam umjela da isplačem tu tugu, te trenutke, ali negdje u malom mozgu uvijek sam imala neko svijetlo i neki osećaj da će se to sada riješiti. Sad će se situacija promijeniti. Taj odlazak u pozorište mi je bio svjetla tačka, bila mi je jedan divna atmosfera u koju smo sestra i ja odlazile. To je prosto ta slamka za koju smo se uhvatile i osjetila sam da je to neko rješenje, trenutno rešenje situacije u kojoj smo mama, sestra i ja. Tako da, ta nada i vjera da će biti dobro, da će biti sve bolje i bolje, da će biti najbolje to sam gajila još od tih malih nogu pa i kroz akademiju".

Svi koji posećuju Skadarliju sigurno su je bar jednom tamo vidjeli, pošto glumica već godinama nastupa u jednoj kafani, a sada je otkrila da li se nekada tamo zaljubila - "Ne, znate, ne. Ja se u Skadarliji nikada nisam zaljubila. Čudo jedno".

Na pitanje da li se neko zaljubio u nju odgovara: "Jesu, ali to nikada nije profunkcionisalo. Ili neko nije bio dovoljno uporan ili nije našao način, ili sam ja toliko bila obuzeta poslom ili nečim drugim pa nisam primijetila, ne znam".

Ipak, kaže da je osim posla bilo mjesta i za ljubav u njenom životu - "Imam naravno privatno svoje momente koji su emotivni i lijepi. Imala sam ljubavi, nekoliko ljubavi, dešavalo se i to".

Na pitanje da li je samo sa jednim čovjekom željela da se ostvari kao mama ili je to bila njena želja nezavisno od partnera, Ljiljana je odgovorila - "To je bila moja želja. Nezavisno od partnera. Bila je želja i to nekoliko puta, ali se to eto nije ostvarilo".

Oduvjek je ipak željela da ima dijete smatrajući da je to "vrhunska priča našeg života" - "Ja prosto nisam mogla da pomirim u sebi to da nikada neću imati dijete jer sam jako želela, jako sam voljela. Majčinstvo je nešto što je meni vrhunska priča našeg života. Taj odnos sam imala i taj odnos nisam mogla da pomirim. Ja sam sa tim vještačkim oplodnjama počela već u...", rekla je pa naglasila:

"Već u 48. godini. Bilo je pet pokušaja, ja sam sve vrijeme radila. Nisam išla na trudničko bolovanje, nisam išla na porodiljsko bolovanje. Prestala sam da radim u osmom mjesecu. Morala sam samo u nekom dobu da sašijem kostim, širu haljinu, da se to malo pokrije. Nikome nije palo na pamet da je glumica trudna, svi su jednostavno mislili, ugojila nam se glumica. Ja sam svoj posao radila i tada fantastično, još bolje nego inače. Bila sam najsrećnija u tom trenutku, radim posao koji najviše volim, ispod srca raste nešto što najviše želim u životu, zaista nestvarno dobar period, Bogu hvala. Mene je profesor Slobodan Radulović koji je radio vještačku oplodnju zamolio da odem u bolnicu jer ne mogu više da radim jer, to nije visoko, to je najviše rizična trudnoća, a ja kažem: 'Ali ništa se ne dešava, mogu i da pjevam i da se krećem, sve', 'Ali ako počne da se dešava', bile su njegove riječi: 'Onda je već kasno, Ljiljana'. Oni su mene poslali u Narodni front, ja sam tamo bila odbor za doček i ispraćaj koleginica porodilja. Sređivala sam stvari, one natkasnice kada dođu, posle porođaja im prenosila stvari tamo i gledala bebe koje dolaze na svijet. Tako sam provela jedno dvije nedelje, čak možda i tri, do porođaja".

Kada je ostala u drugom stanju Ljiljana je bila sama, a na pitanje da li to reaktivira traumu "ja ću biti samohrana majka baš kao što je bila i moja", rekla je: "Ne, u tom trenutku ne, nisam tako razmišljala. Prošlosti se nisam sjetila u to momentu uopšte. Veza koja je bila između nas je već jenjavala, već to nije bila veza, pre nego što sam saznala da sam trudna, tako da nije me toliko pogodilo. Žao mi je bilo što Darija neće rasti uz oca".

O tome da li Darija zna ko je njen tata Ljiljana kaže: "Zna, ali samo zna. Zna da je tata jako zaposlen i da mu nije stalo da bude pored nas. Eto, ne želi da nas vidi i to je to. Ona ponekad ljutito odbrusi: 'Pa i ne mora, nama je dobro i ovako'. Eto, to je sve. Pričale smo par puta o tome, onda kad ona pokrene razgovor mi popričamo. Pričam sa njom onako kako ona to može da percipira u ovom uzrastu i to je sve za sada".

O trenucima provedenim sa Darijom i sreći Ljiljana takođe priča: "Veliku emociju sam imala prije svega, kada su mi donijeli Dariju, zatim sledeći trenutak koji mi je bio izuzetno emotivan kada sam je odnijela u crkvu na krštenje. Taj ulazak u crkvu sa njom u naručju to je najlepši momenat u mom životu, zaista najlepši, Bogu hvala. Zatim upisivanje Darije u knjigu građana, Savski Venac. To je nevjerovatno kakvu sam emociju imala, ja sam plakala što upisujem dijete u knjigu građana, što sam uspjela da podarim tako nešto. Tada sam shvatila da je to veliki uspeh, pa i njen polazak u vrtić je bio izuzetan momenat. Polazak u školu je bio veseo jako. Nije ona birala šta će da obuče, ona se složila: 'Divno je mama', njena mama to najbolje zna da izabere, i dan danas je tako. Darija stavlja neke stvaričice u ranac sva je ustreptala tu je uvek ogledalce, tu je njen labelo, njen češalj, e sad i tu i neka sveščica da bude, ali pre svega da se ona ulepša. Bila je ustreptala i radosna i ispred mene trčala: 'Mama ajde požuri, zakasnićemo', a kad smo stigli do kapije škole onda je bilo gde je mamina ruka i pored mamine suknje i tu malo uz maminu suknju...", prisetila se Ljiljana prvog dana u školi kada se i rasplakala:

"Kada su se učiteljica i učitelj obratili roditeljima, tri mame, ja sam jedna od njih, su plakale sve vrijeme".