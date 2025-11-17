Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović je uhapšena tokom akcije "Sablja", a mediji su tada prenijeli šta je sve pronađeno u vili Željka Ražnatovića Arkana

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović uhapšena je u akciji "Sablja" koja je pokrenuta nakon ubistva premijera Zorana Đinđića. Pjevačica je u pritvoru provela tri mjeseca, a jednom prilikom je do detalja ispričala kako je izgledalo hapšenje.

Pjevačica je provela u Centralnom zatvoru u Beogradu tri mjeseca, nakon čega je puštena na slobodu, a da protiv nje nije podignuta nijedna optužnica.

"Bilo je strašno, nisam mogla oka da sklopim, samo sam plakala. Trideset dana sam bila u samici, bez prava na posjete, kantinu, advokate i sunce. Društvo su mi pravile bubašvabe. U ćeliji su bili krevet, stočić i klupica, a zidovi su bili ispisani stihovima iz mojih pjesama. Sjećam se da sam, kad sma to vidjela, pomislila: 'Bože, kakva ironija'! Posle mjesec dana sam dobila cimerku, pa sam imala s kim da pričam i plačem", pričala je Ceca.

"Djeca su mi preživjela golgotu zbog 'Sablje'. Posle mog izlaska iz zatvora, svaki dan ih je zaustavljala interventna i izvodila iz auta. Sin Veljko nije mogao da se upiše u našu školu! Po zakonu je obavezno da dijete završi predškolsko, a njemu su dali dokument da nije podoban da se vrati među drugare, jer mu je majka hapšena u 'Sablji'. To je diskriminacija", rekla je Ražnatovićka u razgovoru za Telegraf tada.

Mediji su tada objavili i šta je policija našla pri pretresu vile u Ljutice Bogdana.

21 pištolj, vukovarske tablice i dvije fantomke: Šta je sve pronađeno u kući Cece Ražnatović tokom Sablje?

Kod nje je policija pronašla 21 pištolj i revolver različite marke i kalibra, tri sanduka municije kalibra 7,62 mm (5.000 komada), vojno-policijsku opremu (busole, laserski daljinomer, nišanski teleobjektiv, veliki broj lisica, samostrel sa 20 strijela, dvije kape fantomke s prorezom za oči i usta, prigušivač za "škorpione" i "heklere", uređaje za noćna mjerenja i osmatranja, nekoliko torbi pištoljske i revolverske municije, 21 službenu palicu - pendrek, nekoliko registarskih tablica vukovarskih oznaka, nekoliko sanduka vojno-policijske opreme.