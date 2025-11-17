Duško veoma vodi računa u šta ulaže zarađeni novac od fudbala.

Izvor: Instagram / duskotosic

Bivši fudbaler Duško Tošić završio je izgradnju luksuzne stambene zgrade u Zemunu, a svi stanovi već su rasprodati, što mu je donijelo višemilionsku zaradu.

Kako otkriva dobro obaviješteni izvor blizak Tošiću, koji je nadomak Zrenjanina nedavno kupio vikendicu s bazenom, bivši reprezentativac se povukao iz ugostiteljstva i gotovo u potpunosti posvetio građevinskim projektima, u koje ulaže novac zarađen tokom bogate sportske karijere i milionskih fudbalskih ugovora.

Vidi opis Shvatio gdje je ogromna lova: Tošić uložio milione u novi biznis, ne radi sam, a ovo su svi detalji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 8 / 8

"Duško je pametno ulagao još dok je aktivno igrao. Danas ima partnera s kojim vodi građevinski biznis, a zgrada u Zemunu njihov je najuspješniji projekat do sada. Lokacija je izuzetno mirna i tražena, a objekat je urađen po najnovijim standardima - zato su se stanovi prodali mnogo brže nego što su očekivali", otkriva izvor.

Zgrada se odlikuje modernom arhitekturom, vrhunskim materijalima i luksuznim završnim radovima, pa je veliki broj kupaca obezbijedio svoje stanove još tokom izgradnje.

"Tošić planira da nastavi u istom pravcu. Ovaj projekat mu je pokazao da je građevina pravi potez i da može da bude izuzetno profitabilna kada se radi ozbiljno, temeljno i kvalitetno", zaključuje sagovornik.

Izvor: Informer/ Mondo