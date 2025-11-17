logo
Shvatio gdje je ogromna lova: Tošić uložio milione u novi biznis, ne radi sam, a ovo su svi detalji

Autor Đorđe Milošević
Duško veoma vodi računa u šta ulaže zarađeni novac od fudbala.

Bivši fudbaler Duško Tošić završio je izgradnju luksuzne stambene zgrade u Zemunu, a svi stanovi već su rasprodati, što mu je donijelo višemilionsku zaradu.

Kako otkriva dobro obaviješteni izvor blizak Tošiću, koji je nadomak Zrenjanina nedavno kupio vikendicu s bazenom, bivši reprezentativac se povukao iz ugostiteljstva i gotovo u potpunosti posvetio građevinskim projektima, u koje ulaže novac zarađen tokom bogate sportske karijere i milionskih fudbalskih ugovora.

"Duško je pametno ulagao još dok je aktivno igrao. Danas ima partnera s kojim vodi građevinski biznis, a zgrada u Zemunu njihov je najuspješniji projekat do sada. Lokacija je izuzetno mirna i tražena, a objekat je urađen po najnovijim standardima - zato su se stanovi prodali mnogo brže nego što su očekivali", otkriva izvor.

Zgrada se odlikuje modernom arhitekturom, vrhunskim materijalima i luksuznim završnim radovima, pa je veliki broj kupaca obezbijedio svoje stanove još tokom izgradnje.

"Tošić planira da nastavi u istom pravcu. Ovaj projekat mu je pokazao da je građevina pravi potez i da može da bude izuzetno profitabilna kada se radi ozbiljno, temeljno i kvalitetno", zaključuje sagovornik.

Izvor: Informer/ Mondo

Duško Tošić biznis

