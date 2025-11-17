Shvatio gdje je ogromna lova: Tošić uložio milione u novi biznis, ne radi sam, a ovo su svi detalji

Duško veoma vodi računa u šta ulaže zarađeni novac od fudbala.
Bivši fudbaler Duško Tošić završio je izgradnju luksuzne stambene zgrade u Zemunu, a svi stanovi već su rasprodati, što mu je donijelo višemilionsku zaradu.
Kako otkriva dobro obaviješteni izvor blizak Tošiću, koji je nadomak Zrenjanina nedavno kupio vikendicu s bazenom, bivši reprezentativac se povukao iz ugostiteljstva i gotovo u potpunosti posvetio građevinskim projektima, u koje ulaže novac zarađen tokom bogate sportske karijere i milionskih fudbalskih ugovora.
"Duško je pametno ulagao još dok je aktivno igrao. Danas ima partnera s kojim vodi građevinski biznis, a zgrada u Zemunu njihov je najuspješniji projekat do sada. Lokacija je izuzetno mirna i tražena, a objekat je urađen po najnovijim standardima - zato su se stanovi prodali mnogo brže nego što su očekivali", otkriva izvor.
Zgrada se odlikuje modernom arhitekturom, vrhunskim materijalima i luksuznim završnim radovima, pa je veliki broj kupaca obezbijedio svoje stanove još tokom izgradnje.
"Tošić planira da nastavi u istom pravcu. Ovaj projekat mu je pokazao da je građevina pravi potez i da može da bude izuzetno profitabilna kada se radi ozbiljno, temeljno i kvalitetno", zaključuje sagovornik.
