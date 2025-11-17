"Njena ćerka kriminalac objavila moju cijenu": Luna Đogani pobijesnila, otkrili koliko naplaćuje objave na Instagramu

Luna Đogani snimila video i opisala neprijatnu situaciju koja joj se desila nakon što ju je kontaktirala jedna žena

Izvor: Pink TV/pritnscreen

Luna Đogani, podijelila je na Instagramu bijesna kao ris, neprijatnu situaciju koja joj se dogodila.

Luna je ispričala kako joj se na pomenutoj društvenoj mreži javila žena da pita za reklamu svog profila i proizvoda, a onda je njena ćerka objavila javno Lunine poruke uz prozivke.

"Hoću da vam se obratim ovdje povodom nekih ljudi koji hoće da sarađuju sa mnom. Ljudi koji hoće da promovišu svoj profil, da prodaju svoje proizvode, prvo što nemaju pojma kako ova platforma funkcioniše, kako influenseri funkcionišu, kako reklame funkcionišu. Oni misle vi pošaljete poruku "ćao, da li možeš da mi kačih ovu reklamu, ti okačiš i ti tako živiš od vazduha, a oni zarađuju preko tvog imena i tvog profila, koji ima preko pola miliona pratilaca", rekla je influenserka i dodala:

"E sad, ova žena mi je napisala poruku "Ćao, Luna, da li radiš reklame?". Ja takvih poruka dobijam preko 200, 300 dnevno. E,sad zamislite kada bih ja svakome napisala "da, radi, okačiću te, okačim jedan, drugi". Od čega bih ja živjela. Ne možete da očekujete da vas neki infleunser reklamira za žvake i vazduh. Ja ljudima činim svakodnevno, to možete da pitate svaki drugi profil. Nisam ljude odbijala, kada bi mi neko napiše da nema da to priušti, ja sam napisala nema problema, ali bezobrazluk ne podnosim. Gospođa je poslala moju poruku, ćerki i ćerka njena neka kriminalac okačila je mene na stori sa cijelom mojom novčanom ponudom, koju ja svakome šaljem. Njena ćerka je to okačila i isprozivala me na storiju", ispričala je Luna Đogani.

Pogledajte snimak: