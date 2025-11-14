Isplivala prva fotografija Pi Didija iz zatvora: Reper izgleda neprepoznatljivo nakon 14 mjeseci provedenih iza rešetaka

Pi Didi bi trebalo da izađe iz zatvora u junu 2028. godine.

U medijima su se, nakon što je hip-hop mogul Pi Didi uhapšen, pojavljivali samo crteži nastali tokom suđenja, a pričalo se da je reper u međuvremenu osijedio. Ipak, nije bilo poznato kako on zapravo izgleda danas.

Sada je, međutim isplivala prva zatvorska fotografija Šona Kombsa, za kog mediji pišu da će ostati u zatvoru mjesec dana duže nego što je prvobitno planirano. Očekivalo se da će on biti pušten na slobodu 8. maja 2028, ali je sada njegov izlazak iz Federalnog popravnog zavoda Fort Diks u Nju Džersiju pomjeren za jun te godine.

Pogledajte footgrafije Pi Didija:

Američki NBC News dobio je fotografiju Kombsa, koji je primjetno osijedio, ima bradu i nosie u braon zatvorsko odijelo. Prethodno se pojavila samo jedna fotografija na kojoj se navodno nalazi 56-godišnji reper, nastala u zatvorskom dvorištu, na kojoj je on bio nasmejan sa zatvorenicima i nosi kačket.

Pi Didi se, ipak, "izvukao", a optužbe su bile uznemirujuće. Podsjetimo, nako što je uhapšen, pojavile su se stotine šokantnih optužbi protiv Kombsa, nekad najmoćnijeg čovjeka muzičke industrije.

On je osuđen u julu ove godine, kada je uspio da izbjegne doživotni zatvor. Posle sedmonedeljnog federalnog suđenja koje su obilježila potresna i eksplicitna svedočenja, nekadašnji muzički moćnik je proglašen nevinim po najvećoj optužnici, zavjeri za reketiranje, kao i za trgovinu ljudima u svrhu s*ksualne aktivnosti Kasandre Venture ili trgovinu ljudima u svrhu s*ksualne aktivnosti.

Krivim je proglašen za prevoz u svrhu bavljenja prostitucijom, u vezi s njegovom bivšom djevojkom Kasandrom Kesi Venturom i prevoz u svrhu bavljenja prostitucijom u vezi sa neimenovanim licem koje se u optužnici navodi kao Džejn Do.

Presuda Pi Didiju:

Zavera u okviru kriminalnog udruženja – nije kriv

Trgovina Kasandrom Venturom radi seksa – nije kriv

Transport Kasandre Venture radi prostitucije – kriv

Trgovina Džejn Do radi seksa – nije kriv

Transport Džejn Do radi prostitucije – kriv

Prema pisanju medija, on je, nakon izricanja presude, pao na koljena i počeo da se moli, nakon čega se kroz sudnicu prolomio aplauz njegove porodice.