Na nastupu Slađe Alegro izbila masovna tuča, pjevačica otkrila detalje: "Rekla sam da ne želim da se popnem na sto"

Pjevačica Slađa Alegro prisjetila se dramatične situacije na jednoj svadbi.

Izvor: Kurir printscreen

Iako Slađa Alegro nije poznata po skandalima, priznala je da se često susretala s neprijatnim situacijama na nastupima, a sada je podijelila jednu od njih.

"Nisam željela da se popnem na sto, čovjek me je polio časom vina i izbila je sveopšta tuča", rekla je Slađa za Blic i nastavila:

"Rekla sam da ne želim da se popnem na sto i gospodin je bio vrlo bezobrazan i izričit da se popnem sa njim na sto. To je bila svadba na kojoj je bilo mnogo ljudi koje mi poznajemo. Pozvala sam ga da sidje i na fin način da napravim štos da ne insistira dalje na tome, nego da sidje dole i da se veseli kao svi normalni ljudi. On to nije bio. Prosuo je času vina po meni", rekla je Slađa.

Pogledajte fotografije Slađe Alegro:

Ona je navela da je uslijedila masovna tuča, a da se ona sklonila u kuhinju.

"Šaran je prvi prekinuo pjesmu i ustao i prišao i doslovce rekao magarac šta to radiš. Skinuo je naočare i stavio pored. Vidjela sam da neće biti dobro. To je bila masovna tuča u hotelu Jugoslavija i bilo je baš loše. Mene su odveli u kuhinju dok sve ne prođe."

"Malo se umirila situacija, mi smo nastavili da radimo, ali čovjek nije imao mira, prišao je Šaranu, povukao ga za odijelo i krenuo da bježi. Onda je Šaran uzeo celu kontruo gadjao ga preko cijele sale. Neki lik sa sredine sale ga je gadjao i pogodio vazom u glavu, Šaran je na kraju završio u bolnici, a cijela svadba je bila prekinuta", završila je priču Slađa.