"Imam želju da nekoga slomim": Šokantna ispovjest Slađe Alegro o izazovima na sceni, otkrila šta je najviše iznervira

Poznata pjevačica iskreno je govorila o tome kako reguje kada je neko iritira na nastupima.

Izvor: Instagram/sladja.allegro

Pjevačica Slađa Alegro poznata je po tome što svoju muzičku karijeru gradi na talentu i predanom radu, a ne na skandalima ili otkrivanju detalja iz privatnog života. Ipak, jednom prilikom je sve iznenadila kada je priznala da ima buntovni duh. Slađa je otkrila da ima ima neobičnu želju koju do sada nije ostvarila.

"Da se pobijem. Nekada tako imam želju da nekoga slomim i skoro sam pitala Zorana kada je taj trenutak da ja to mogu da uradim i rekao mi je :'Nikada", priznala je Slađa i otkrila i kojim situacijama ima taj poriv.

"Tako nekada kada je neki nastup i pogledam u nekog tipa koji ume da bude iritantan negdje u masi, ne radi on meni ništa specijalno, niti imam nikakve veze sa njim, ali prosto me nervira i što da ne kada je takva situacija", ispričala je svojevremeno za Exkluziv.

