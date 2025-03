Skandalozni detalji razvoda Nikole Rađena i Milice: Sve isplivalo u javnost, evo šta je pjevačica uradila sportisti

Brojni detalji isplivavaju u javnost, a mediji ne miruju kada je u pitanju privatni život Rađenove bivše.

Bivša žena Nikole Rađena, pjevačica Milica Ristić, toliko se zaljubila u S.M. da je tokom braka s bivšim vaterpolistom na sve načine zavaravala trag kako bi se tajno viđala sa MMA borcem.

Njihova veza navodno traje više od pola godine, čak su i na putovanja išli zajedno, a o tome su domaći mediji prvi put pisali prije par mjeseci. Prema riječima sagovornika koji je do detalja upućen u ovu priču, varnice između Milice i izvjesnog MMA borca sijevnule su na prvi pogled.

"Čim se posle porođaja vratila poslu i nastupima, Milica je više vremena provodila van kuće. Nikola je imao maksimalno povjerenje u nju, čuvao je zajedničko dijete dok je ona pjevala. Jednom prilikom je radila na veselju i umjesto da se vrati mužu i bebi posle svirke, što je do tada uvijek bio slučaj, ona je otišla na sledeću zabavu. Tako ga je i upoznala. On joj je prišao i varnice su sijevnule među njima", kaže on i dodaje:

"Nije uspjela da se odupre strastima, već se prepustila uživanju sa njim, pa je sve češće išla u restoran na Vračaru, gdje je on imao svoj separe. Nikoli je postalo sumnjivo, ali neko vreme nije obraćao pažnju. Milica je bila jako nervozna, počeli su da se svađaju i raspravljaju, da bi Rađen jednog dana od prijatelja saznao da Milica razmenjuje nježnosti sa sportistom pred svima. Ni tada nije povjerovao", priča izvor blizak pjevačici u tom momentu.

Drugi izvor Kurira, koji je prijatelj Milice Ristić, otkrio je tada još neke detalje.

"S.M. je bio na nastupima gdje god da je ona pjevala. Obasipao bi je pažnjom, a naročito bakšišom. Malo-pomalo, ušla je u njegovo društvo i onda je govorila mužu kako ide da radi, a u stvari je putovala s njim. Konkretno, izmislila bi nastup u Njemačkoj, a viđena je u avionu za Španiju s njim i još nekoliko zajedničkih prijatelja. Svi ga već zovu Miličinim dečkom. Nikola se totalno povukao, odmah joj je rekao da želi razvod. Interesuju ga samo posao i djeca", priča sagovornik.

Rađen ostaje pri stavu da ne želi da daje komentare u javnosti o ovoj temi. Na broj telefona poznat pomenutoj redakciji Milica se nije javljala.

