Platili ga 250.000 dolara da glumi Tita, on dolazio pijan na snimanje: Glumca držali za noge da se ne sruši

Ričard Barton je dobio tada nezapamćen honorar da bi glumio Josipa Broza u filmu "Sutjeska" iz 1973. godine.

Holivudski glumac Ričard Barton glumio je Josipa Broza Tita u ostvarenju "Sutjeska" i za to dobio honorar od vrtoglavih 250.000 dolara.

Iako profesionalac, snimanje s njim nije bilo nimalo lako jer je on često na setove dolazio pijan.

Bata Živojinović je u jednom od svojih mnogobrojnih intervjua za života otkrio da je Ričard Barton pijuckao viski još od jutra, a posle podneva više nije bio ni za šta.

"Snimali smo ga samo do pola, a producenti su ga držali za noge da ne padne", pričao je Bata koji ga je u jednoj sceni, jer se mnogo klatio, pridržavao oko struka.

"Sve vrijeme je bio "pod gasom". Tražio je da mu se u vilu u Dubrovniku doveze ogromna količina čivasa", pričao je Živojinović.

Uloga doktorke Vere prvobitno je bila namijenjena Elizabet Tejlor, koja je odbila ulogu, pa su šansu dobile Ružica Sokić i zatim Milena Dravić, koja je na kraju zablistala.

Tito je dao blagoslov za film, a producent Popović je i sam otputovao u London da moli Bartona da prihvati ulogu.

"Rekao mi je: "Dajte mi malo vremena." Sutra ujutru je pristao", prisjetio se Popović.

Barton je Tita opisao kao "malog, nježnog čovjeka" koji živi u neviđenom luksuzu, a sama produkcija filma koštala je nevjerovatnih 3,5 miliona dolara, što ga čini jednim od najskupljih filmova u istoriji Jugoslavije.Od te sume, Ričard je zaradio nevjerovatnih 250.000 dolara u to vrijeme.

Prije Bartona, za ulogu Tita razmatrani su i Marlon Brando, Pol Njumen, kao i Piter O'Tul