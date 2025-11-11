"Ili počni da živiš, ili umri": Ovo je čuveni Bond rekao sinu prije nego što ga se odrekao

Kristofer je zapao u brojne probleme, što je navelo glumca na drastičan potez.

Prije dvadeset godina glumac Pirs Brosnan prekinuo je svaki kontakt sa sinom Kristoferom, koji je tada bio u tridesetim godinama. Razlog za ovaj težak potez bila je Kristoferova borba sa zavisnošću od narkotika.

Dvije decenije kasnije, otac i sin ponovo su viđeni zajedno u jednom londonskom restoranu, gdje im se pridružio i Brosnanov mlađi sin Dilan. S obzirom na to da su djelovali srećno i opušteno, čini se da su porodični sukobi konačno iza njih.

Usvojio dvoje djece

Pirs Brosnan je Kristofera i njegovu sestru Šarlot usvojio 1986. godine tokom braka sa Kasandrom Haris, a njihov biološki otac bio je Kasandrin prvi muž, Dermot Haris.

O prekidu odnosa sa sinom glumac je govorio još 2005. godine u intervjuu za Playboy:

"Kristofer je izgubio samog sebe. Znam gdje je, ali vodi težak život. Mogu samo da se nadam njegovom oporavku. Morao sam ga pustiti, rekao sam mu: 'Ili počni da živiš, ili umri'. Od mene može dobiti molitve, ali ne i moju ruku dok sam ne odluči stati na noge".

Kristofer Brosnan ranije je radio kao pomoćnik reditelja na očevim filmovima o Džejmsu Bondu, ali je kasnije zapao u svijet droge, što je dovelo do problema sa zakonom.

Pomirenje se moglo naslutiti još prije tri godine, kada je Pirs Brosnan povodom Dana očeva na društvenim mrežama spomenuo svu svoju djecu, uključujući i njega:

"Vječna ljubav za moje sinove Parisa, Dilana, Šona i Kristofera. Hvala vam na vašoj ljubavi", napisao je tada.