Poginuo čuveni DJ: Vladan Spiridonović Spirko stradao u saobraćajnoj nesreći

Vladan Spiridonović, DJ iz Niša, stradao u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Danilovgrad–Nikšić

Izvor: Instagram/djspirko

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak na magistralnom putu Danilovgrad-Nikšić, kod mjesta Zagorak u Crnoj Gori, poginuo je državljanin Srbije i Nišlija Vladan Spiridonović Spirko.

Vladan Spiridonović Spirko bio je ključna figura u razvoju niške elektronske muzičke scene, poznat kao DJ, producent i organizator prvih rejv žurki u gradu.

Kao osnivač kluba "XL", utemeljio je prostor koji je imao pionirsku ulogu u promociji andergraund elektronske muzike u Nišu. Njegov premijerni javni nastup održan je 1992. godine u legendarnom "Noćnom klubu", gdje je sa samo 16 godina postao rezident DJ.

Početkom devedsetih okrenuo se elektronskim žanrovima, a prelomni trenutak u njegovom muzičkom razvoju dogodio se 1995. u Solunu, kada je u prodavnici „Kinetic Records” proveo cijeli dan birajući ploče čikaškog hausa i detroitskog tehna — temelje svog autentičnog zvuka.

Tokom višedecenijskog istraživanja elektronske muzike, Spirko je razvijao sopstveni umjetnički izraz, kombinujući različite podžanrove i stvarajući jedinstven zvuk koji je stalno evoluirao. Bio je vizionar, umjetnik, DJ, producent, promoter i maestralni frizer-stilista.