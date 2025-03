"Šefica iz pakla, nepodnošljiva je": Jovana Joksimović surova prema radnicima na televiziji, sve se saznalo

I sama Jovana je jednom prilikom otkrila da je veoma teško i naporno raditi sa Željkom.

Željko Joksimović je prije nekoliko godina postao suvlasnik televizije K1, a jedna od najvećih novinarskih zvijezda na njegovoj televiziji je njegova supruga Jovana.

Željkova ljepša polovina na pomenutoj televiziji uređuje i vodi jutarnji program, format u kojem je iskustvo sticala godinama.

I baš zbog tog iskustva Jovana je veoma zahtjevna. Njeni zaposleni kažu da je ponekad "nepodnošljivo teška“. Kažu da je veliki perfekcionista i da od svih zahtijeva savršenstvo, ali i da ona uvijek pruža svoj maksimum. Ističu da nikada nije došla nespremna na posao, te da je uvijek odlično upućena u svaku temu.

S druge strane, na Željka se žali niko drugi do njegova supruga.

“Željko kao šef je težak, ma pretežak. On zna šta hoće, ima vizije i zato je teško. Mana kada radite sa partnerom je što vas on stalno zapitkuje, je li gotovo to i to, jesi li uspjela ovo, je li ti stiglo ono… I tako stalno zapitkuje nešto pa sam u fazonu: Čovječe, kad je kraj radnog vremena”, rekla je Jovana jednom prilikom.

Zbog svoje surove profesionalnosti, Jovanu i Željka zaposleni nekada u šali zovu "šefovima iz pakla“. Međutim, ističu da je sa njima divno raditi, jer su prema svim zaposlenima maksimalno korektni i cijene i uvažavaju radnika, nebitno na kojoj funkciji se nalazi.

Jednom prilikom se pojavio i snimak tokom pripreme za emisiju, na kom se vidi ponašanje Jovane Joksimović prema zaposlenima.

Takođe, tokom pauze poznata voditeljka dobila je sugestije svojih saradnika.

"Šta kažeš!?", dobacila je Jovana namiještajući kosu za novo uključenje.