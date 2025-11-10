Pevačica se porodila pa otišla sama na odmor: Ostavila tromesečne bliznakinje sa mužem pa pokazala kako uživa

Milena Vučić se porodila pre 3 meseca, a sada je odlučila da se posveti svom mentalnom zdravlju

Izvor: Instagram / vuchicmilena

Pevačica Milena Vučić trenutno boravi na Siciliji, gde je otputovala kako bi se odmorila, napunila energijom i posvetila sebi. Pevačica, koja je u avgustu postala majka bliznakinja, odlučila je da napravi kratku pauzu od svakodnevnih obaveza i otputuje sama, u potrazi za mirom i vremenom za razmišljanje.

Tokom trudnoće je često delila svoja iskustva sa pratiocima, a i nakon porođaja objavljivala je fotografije iz porodičnog života sa četvoro dece. Ovog puta, međutim, Milena je spakovala kofere i sama se zaputila u Italiju — da malo predahne.

Na Instagramu je podelila utiske sa putovanja, uz osmeh priznajući da joj je neobično što napokon ne mora ništa da radi.

- Sama na Siciliji. Čekaj da razmislim, da li znam šta uopšte znači "nežno prema sebi"? - napisala je ona uz selfi.

Takođe, kaže da jutra započinje tako što razmišlja šta sve treba da uradi, a onda se osvesti da zapravo ne mora ništa.

- Rominja kiša, jutarnja kafa u krevetu. Mislim da moram da požurim, razmišljam šta me sve čeka danas, po navici. Danas ne moram ništa - dodala je ona na Instagramu.

Onda je prošetala po gradu i častila sebe čašom omiljenog pića.

- Bez šminke, sama, ogoljena sebi. Nema ulepšavanja, samo istina. Prvo rešiš sebe, pa nastaviš dalje.

Pogledajte njene objave:

Milena opisala šta joj se desilo pred sam porođaj: "Ništa se nije videlo na slikama"

Naime, Milena Vučić sa suprugom Nikolom Burovcem ima četvoro dece. Bliznakinje je na svet donela u avgustu ove godine.

E, nekoliko dana pre nego sam ušla u 37. nedelju trudnoće, presrećna što sam bebama omogućila da doguraju toliko daleko, ulazim u bolnicu na praćenje.

Sve je super ( osim što imam izlive ljubomore jer me hormoni pucaju, 40 stepeni napolju, ja šetam i pevam, pomalo pričam sama sa sobom), pripremam se za prirodan porođaj... mentalno... a fizički već ne mogu baš ništa, jer nosim oko šest kg u stomaku, stomak do poda, a prilično sam sitne građe.

Slušam Bibera i sve je cool.

Kreće nepodnošljiv svrab. Doktori kažu hormonski osip, proći će nakon porođaja... Širi se svuda po telu. Izlaze plihovi. Meni teže pada to nego sam čin porođaja. Kako me ko pogleda (tużno), kaže da mora samo od sebe da nestane.

I stvarno je prošlo posle desetak dana. I dobila sam anđele, Bog mi ih poslao kao nagradu... A plašila sam se da li ću izgurati.

Ali... Za tih ukupno mesec dana, pre i nakon porođaja sazrela sam brže nego za 38 godina života. A ništa se nije videlo na slikama. Toliko o površnosti.