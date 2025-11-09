logo
"Možda sam joj dosadio, ona je nabeđena zvezda": Haris o razvodu od Meline nakon vijesti da se vjerila

Autor Ana Živančević
Haris Džinović govorio je o svojoj bivšoj supruzi.

"Možda sam joj dosadio, ona je nabeđena zvezda": Haris o razvodu od Meline nakon vijesti da se vjeri Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Antonio Ahel/ATAImages

Pjevač Haris Džinović progovorio je o odnosu sa bivšom suprugom Melinom koje se nedavno vjerila.  Haris je istakao da je njegov razvod bio civilizovan, a osvrnuo se i na izjavu: "Ja sam kriv samo što sam davao" koja je i danas viralna.

Pogledajte fotografije Harisa Džinovića:

"Danas je svega za dva dana dosta, tako i mog života. Iskreno, dvije zvijezde je mnogo u kući. Samo je jedna prava zvezda, a druga je nabeđena. Moj razvod je bio civilizovan. Moje izjave su viralne, ali neke stvari su bile u braku lagane, kod mene je bilo sve može - nisam ja samo davao iz džepa. Davali smo sve. Možda sam joj ja dosadio. Ima svako svoje razloge, kaže da neće sa mnom, to je to, šta da se radi. Porodicu je teško stvoriti, ali ju je lako rastaviti. Moram da kažem da ja nisam bolovao razvod, ja sam kontrolisao sebe. Iznio sam lako, iako nije bilo lako", rekao je Haris u emisiji "Premijera, vikend specijal".

Melina se udaje za bogatog biznismena

Podsjetimo, bivša žena Harisa Džinovića, Melina Džinović verila se nedavno za bogatog biznismena u Monaku, a kako mediji saznaju njen partner je prije samo četiri mjeseca dobio dete.

Tagovi

haris džinović melina džinović

