Od glumice se razveo posle 30 godina braka, balerinu prosio 3 puta: Ovo je buran ljubavni život Petra Kralja

Petar Kralj poznat je po svojim fantastičnim ulogama, a njegov život obilježile su dvije žene.

Izvor: Printskrin/Youtube/RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal

Poznati glumac Petar Kralj napustio nas je prije tačno 12 godina, a tokom života vjerovao je da za ljubav nikad nije kasno. Petar je davne 1971. godine uplovio u bračne vode sa koleginicom Ljiljanom Gazdić, koju je publika gledala u serijama "Bolji život", "Porodično blago", "Zaboravljeni" …

Brak je trajao tri decenije, a kruna ljubavi bila je ćerka Milica, danas poznata pozorišna rediteljka.

Pogledajte fotografije Petra Kralja:

Tokom brakorazvodnog postupka, Kralj je živio u jednom hotelu blizu Kinoteke. Ceca Bojković i Muci Draškić, koji su živjeli neposredno pored hotela, shvatili su da glumac ovdje stanuje i potom mu ponudili da se useli u njihov stan jer je soba Katarine Žutić bila prazna.

Ovdje je proveo šest mjeseci, a onda upoznao balerinu Sonju Divac i sa njom ubrzo uplovio u vezu.

"Potom sam otišao u podstanare. Sonja mi je u proljeće 1999. godine, u vrijeme bombardovanja, svojim folksvagenom pomogla da se smjestim u ovom stanu", pričao je Petar.

Već sledeće godine počeli su da žive zajedno.

"Reditelj Muci Draškić je naložio da se u Ateljeu 212 napravi krevet za nas", istakla je ranije Sonja, pa dodala:

"Igrali smo mnogo godina zajedno u predstavi ‘Kneginja od Foli Beržera’. Tada smo bili samo poznanici. Ja sam se družila sa Cecom i Mucijem, dolazila kod njih u goste i sretala Petra u njihovom stanu i tek onda smo počeli on i ja da se družimo, i to tako što smo išli u bioskop."

Sonja je priznala da je kod Petra odmah primijetila skromnost i stidljivost, kao i da je imao vrlo romantične gestove, a prosio ju je čak tri puta, prenosi Blic.



"Značajna godina za nas bila je 1998. i grad Novi Sad, u koji je Petar bio zaljubljen, u kojem je stekao najbolje prijatelje i završio gimnaziju, grad u kojem sam ja provela dobar dio djetinjstva, grad u kome smo se prepoznali. Dan prije njegovog povratka za Beograd, trebalo je da se ja vratim i tada me je upitao: ‘Da li voliš za doručak jaja sa slaninom’? Rekla sam da volim. Kasnije smo pričali o tome kako su se i njemu i meni u Novom Sadu desile životne prekretnice. Tako je počela naša ljubav. Nije se stidio, kao većina muškaraca, da kupuje cvijeće i da me s buketom, a najčešće s jednom ružom, obraduje vraćajući se kući. Nije se stidio da izjavljuje ljubav i da govori o njoj. Bio je istinski dobar i nježan čovjek i ako ste mu dragi, imao je potrebu da vas dodirne. Kada mi dugo ne bi donio ružu, mislila sam da me više ne voli, tako me je razmazio. Kupovao je te ruže uvijek na istom mjestu u centru grada i tada mu je vlasnica radnje rekla: ‘Kada vi toliko često kupujete cvijeće za svoju gospođu, evo da joj i ja pošaljem neki cvjetić’. Tako sam dobijala cvijeće i od nje", pričala je ona.