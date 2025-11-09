logo
Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj sletjeli u Beograd: Ona bez trunke šminke u opuštenom izdanju pozirala

Autor Ana Živančević
0

Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj došli su u Beograd.

Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj sletjeli u Beograd: Ona bez trunke šminke u opuštenom izdanju Izvor: Instagram printscreen / anastasijaraznatovic

Pjevačica Anastasija Ražnatović i njen suprug, fudbaler Nemanja Gudelj danas su stigli u Beograd gdje će provesti nekoliko dana.

Anastasija i Nemanja su bili u opuštenoj garderobi, a nisu krili osmijehe na licu. Iako nisu bili voljni za izjave, stali su da ispoziraju medijima.

Na molbu fotografa da poziraju, Anastasija je kratko rekla: "Kako ovakvi?", ali je ipak odlučila da će stati ispred fotoaparata.

Njih dvoje su vukli kofere, a Anastasija nije skidala osmijeh sa lica.

Nakon što su napustili zgradu, sačekao ih je vozač, a oni su se pozdravili sa njim i ubacili stvari u gepek pa se uputili ka daljoj destinaciji.

