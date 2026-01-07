"Tijelo Jovanke Jolić nađeno u snijegu bez dokumenata": Misteriozna smrt internet zvijezde uzburkala mreže

Jovanka Jolić postala je nakon samo jednog gostovanja internet senzacija širom regiona.

Izvor: Printscreen/Youtube/BALKAN INFO - Zvanični kanal

Mnogi su i dalje u šoku nakon vijesti o iznenadnoj smrti Jovanke Jolić, stručnjaka za konspirologiju, kako se predstavljala, i velike zvijezde interneta.

Jovanka je preminula četvrtog januara, a sahrana će se obaviti desetog, na groblju Lešće. Međutim, sada se na mrežama pojavljuju novi detalji.

Kako navode pojedini korisnici, Jolićeva je navodno pronađena u snijegu bez dokumenata u Beogradu, a spekulacije su pokrenuli navodi u pojedinim medijima o starijoj osobi koja je pronađena u Beogradu.

Jovanka je postala izuzetno popularna na društvenim mrežama Instagram i X, ne samo u Srbiji već i u čitavom regionu. Njene najpoznatije tvrdnje su da je Ilon Mask iz Republike Srpske, kao i da je Egipat nekada bio srpska država.

Na društvenoj mreži "X" obožavaoci Jovanke Jolić ne prestaju da pišu o vijesti o njenoj smrti, i opraštaju se od nje.

U svojim izjavama često je spominjala Vatikan i Jevreje, predstavljajući ih kao dio šire, međunarodne zavjere usmjerene protiv Srba. Jovanka se najčešće pojavljivala kao gost na alternativnim medijskim platformama, gdje joj je omogućeno da svoje teorije predstavi široj publici.