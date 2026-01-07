logo
"Tijelo Jovanke Jolić nađeno u snijegu bez dokumenata": Misteriozna smrt internet zvijezde uzburkala mreže

Autor Đorđe Milošević
0

Jovanka Jolić postala je nakon samo jednog gostovanja internet senzacija širom regiona.

"Tijelo Jovanke Jolić nađeno u snijegu bez dokumenata": Misteriozna smrt internet zvijezde uzburkala Izvor: Printscreen/Youtube/BALKAN INFO - Zvanični kanal

Mnogi su i dalje u šoku nakon vijesti o iznenadnoj smrti Jovanke Jolić, stručnjaka za konspirologiju, kako se predstavljala, i velike zvijezde interneta.

Jovanka je preminula četvrtog januara, a sahrana će se obaviti desetog, na groblju Lešće. Međutim, sada se na mrežama pojavljuju novi detalji.

Kako navode pojedini korisnici, Jolićeva je navodno pronađena u snijegu bez dokumenata u Beogradu, a spekulacije su pokrenuli navodi u pojedinim medijima o starijoj osobi koja je pronađena u Beogradu.

Jovanka je postala izuzetno popularna na društvenim mrežama Instagram i X, ne samo u Srbiji već i u čitavom regionu. Njene najpoznatije tvrdnje su da je Ilon Mask iz Republike Srpske, kao i da je Egipat nekada bio srpska država.

Na društvenoj mreži "X" obožavaoci Jovanke Jolić ne prestaju da pišu o vijesti o njenoj smrti, i opraštaju se od nje.

U svojim izjavama često je spominjala Vatikan i Jevreje, predstavljajući ih kao dio šire, međunarodne zavjere usmjerene protiv Srba. Jovanka se najčešće pojavljivala kao gost na alternativnim medijskim platformama, gdje joj je omogućeno da svoje teorije predstavi široj publici.

jovanka jolić preminula smrt tijelo

