"Objavi, ženo, ljudi ne znaju": Ceca progovorila o pozivu Saša Popovića 2013. godine, policija morala da reaguje

Svetlana Ceca Ražnatovića se prisjetila neočekivanog poziva nakon što je policija zabranila dalju prodaju karata za njen koncert

Izvor: YouTube/Grand Online/printscreen

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović, koja se nedavno našla u centru pažnje zbog koncerta u Sjevernoj Makedoniji kada su joj na bini dodali zastavu Bugarske, prisjetila se neočekivaog poziva Saše Popovića 2013. godine.

Ražnatovićka je iste godine održala drugi koncert na Ušću i time srušila sve rekorde, samo 10 dana pred spektakl pozvao Saša Popović gdje joj je savjetovao da objavi da je rasprodala Ušće.

"Kada smo rasprodali Ušće, desetak dana pred koncert, policija je zaustavila dalju prodaju karata jer su rekli da toliki skup ne mogu da obezbijede. Tako mi je bar menadžer prenio razlog. I Saša Popović mi je rekao: "Ti si jedina koja je po drugi put rasprodala Ušće. Molim te, pošto moraš naglo da prekineš prodaju, objavi, ženo, da si rasprodala Ušće." Mnogi fanovi su me zvali i pitali zašto je prodaja zaustavljena. To nije bilo do mene. Ko zna koliko bi tek ljudi bilo", otkrila je Ceca.

Ceca na Ušću

Izvor: Petar Stojanović/MONDO