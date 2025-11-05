"Bolje kod vulkanizera da se radila": Bila kuma s Cecom Ražnatović, sad je izvrijeđala za sve pare

Pjevačica Mira Škorić nazvala je nekadašnju prijateljicu Cecu Ražnatović zlom i otrcanom osobom, i zamolila je da je ne vuče za jezik, jer će o njoj reći sve što zna.

Stari sukob između Svetlane Ražnatović i pjevačice Mire Škorić ponovo se rasplamsao, godinama nakon što su prekinule prijateljstvo.

Nakon Cecine izjave da je njihovo prijateljstvo zauvijek završeno, Mira je odlučila da prekine ćutanje i za Hype TV odgovori bivšoj kumi.

"Pogrešan pogled više neću da tolerišem i mora da se stavi tačka na stvari koje se dešavaju perfidno, morbidno, jezivo! Ja se svakim danom šokiram, jer sam sada maksimalno u poslu i to očigledno smeta. Ne znam zašto smeta… Zapravo znam zašto smeta! Miru Škorić niko ne voli… Ja se nigdje nisam vratila, nisam ni odlazila, ali sticajem okolnosti tih mojih pauza", rekla je Mira Škorić i istakla da "nikome ne dozvoljava da utiče na nju" i da više neće prelaziti preko podmetanja i laži.

"Sad ćemo drugačije da pričamo. Sada ćemo da pričamo stvarno, možemo čak i oči u oči, samo taj neko nema hrabrosti nikada sa mnom oči u oči. Ja ću jednostavno iznositi istinu uvijek i to je početak i kraj priče. Kod mene nema govora. Mene niko ne može da nagovori ni na šta, kao ni vi koji ste me pozvali. Na mene niko ne može da utiče. To je isto jako bitno! Jako bitno, ne može da se utiče! Ali ovo što se dešava u poslednje vrijeme, e to neću da tolerišem. Neću da tolerišem, prosto sve ću pogaziti ispred sebe! Vjeruj mi, vjeruj mi, vjeruj mi! Verbalno, kako god…".

Pjevačica je dodala da nije ni znala za Cecinu izjavu dok joj to nisu prenijeli, ali da sada "ide do kraja".

"Prosto, više nema ni tačka, ni zarez , nema ništa. Prosto više ne dozvoljavam neke stvari, znači, dovoljno je bilo. Toliko bezobrazluka, toliko podmetanja, toliko noževa u leđa, toliko pogleda… Ja prosto nemam reči šta se dešava, šta se dešavalo u nazad o tome ćemo tek pričati. Ja opet kažem, vraćam se na te sitne odgovorim, ali ovo sada… Ovo sada je otišlo! I ponavljam, ovu izjavu dotične, ja sam to saznala danas. Ja ne pratim, imam svoj život, radim, putujem i to je to. I to nekome smeta, okej, sad idemo do kraja! Sada idemo do kraja! Miru Škorić niko ne zna kada se naljuti! Eto!", rekla je Mira Škorić za Hype TV.

Na društvenoj mreži X je objavljen i audio snimak pjevačice koja govori:

"Zna se u principu ko je kakav prijatelj. Ako baš želi da ja otvorim usta, mislim, to će mnogo da je zaboli. Otprilike raspalo gumirano d*pe koje je uradila, bolje da je uradila kod vulkanizera tako ću je povrijediti zato što vrlo dobro zna da ja znam sve", iz emisije na pomenutoj televiziji.