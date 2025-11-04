Pored sina, Bora Todorović imao je i dvije ćerke: Jedna dijelila kadar sa ocem, gledali smo je u poznatom filmu

Manje je poznato da je Bora u drugom braku dobio i dvije ćerke - Danu i Taru

Bora Todorović je važio za jednog od omiljenih glumaca u čitavom regionu, a sin Srđan je krenuo njegovim stopama i izgradio zavidnu karijeru. Čuveni glumac rođen je na današnji dan, 5. novembra 1929. godine.

Ipak, manje je poznato da je Bora u drugom braku dobio i dvije ćerke - Danu i Taru. I dok se o Tarinom životu ne zna mnogo, o Dani se ponešto i zna.

Evo kako ona izgleda:

Ko je Dana Todorović?

Dana Todorović rođena je 1977. godine u Beogradu, a školovala se u Detroitu, Budimpešti, Njujorku, a studije je završila u Londonu.

Jedno vrijeme je radila kao prevodilac u Ujedinjenim nacijama, a 2008. godine je objavila i svoj prvi roman "Tragična sudbina Morica Tota", koji je preveden na njemački i engleski jezik. Nastavila je da se bavi pisanjem, te je objavljivala knjige za djecu, kao i roman "Park Logovskoj" koji je posvetila svom pokojnom ocu.

Dana se oprobala i u glumi, a imala je tu čast da se pred kamerama nađe i sa svojim ocem. To se desilo u filmu "Profesionalac" u kom je Bora tumačio lik policajca, a Dana je glumila njegovu ćerku.

Osim u ovom, Dana je imala sporedne uloge i u filmovima "Flert", "Potera za sreć(k)om", "Rat uživo", "Život je čudo".

Dana je aktivna na Instagramu, te se na osnovu njenih objava može videti da ima strast ka knjigama, putovanjima i umjetnosti, a nerijetko objavljuje i uspomene na svog oca ali i porodične fotografije sa bratom Žikom.

Legendarni glumac, Bora Todorović, napustio nas je 2014. godine, a tada se još pisalo da mu je nakon operacije slijepog creva pozlilo, te da je zbog toga izdahnuo. Međutim, istina je zapravo totalno drugačija i tragičnija. Njegov sin, Srđan Žika Todorović koji rijetko u javnosti priča o privatnom životu, napravio je izuzetak i progovorio o najbolnijim temama o kojima je dugo ćutao.

Nakon što je pičao o smrti trogodišnjeg sina Dejana, i priznao kako da nije bilo čalnova grupe EKV ne bi bio živ, progovorio je i o smrti svoga oca. Žika je u ispovijesti otkrio da je Bora otišao na rutinsku operaciju slijepog crijeva, nakon čega je ustao iz kreveta, jer je bila oluja napolju i krenuo da zatvori prozor. U tom trenutku se okliznuo i pao, a potom udario glavom o metalni bolnički krevet. Tada je, aneurizma koju je imao pukla, od čega je Bora i preminuo, ispričao je Žika za TV Una.

Prisetimo se Bore: