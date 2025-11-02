Anu Nikolić skinuli sa leta iz Dubaija jer se napila: Rale krivi sebe zbog njenog stanja, otkriveni novi detalji

Ana bi ovih dana trebalo da ode po svoj džip na Avalu, pošto ga je ostavila parkiranog u Raletovoj garaži pre nego što su otputovali, a on je čeka da porazgovaraju.

Goran Ratković Rale pošto-poto želi da zakopa ratne sekire sa Anom Nikolić. Ovoga puta razlog je jasan, kompozitor ima misiju da joj pomogne da se izbori sa stanjem u kom se nalazi.

Kompozitora, kako saznaju domaći mediji, muči i to što mnogi njega krive za turbulentan odnos kroz koji su on i Ana prošli u toku njihove veze. To je posvedočio blizak prijatelj ovog, sada već bivšeg, para.

"Verujte mi da je ovo noćna mora kroz koju prolaze i on i ona. Jasno je da su njih dvoje kao rogovi u vreći i da ne znaju kako da se izbore za pažnju koja im nedostaje, ali Rale je, kad se vratio iz Dubaija, odlučio da okrene skroz nov list. On nije kriv za to što su Anu skinuli s leta. Lepo joj je rekao da ne konzumira piće, a ona ga nije slušala. Štaviše, on je molio ljude da je puste u avion, ali tamošnja policija joj je to zabranila. To je sada prošlo i pred njim su novi izazovi. On želi da se situacija smiri i da joj na pravi način pomogne da prevaziđe sve probleme i situaciju u kojoj se nalazi. Rale ne može da podnese što se ljudi mešaju u njihov odnos i uskoro će s njom da porazgovara, ali bez medija i ostalih prijatelja", tvrdi sagovornik.

Ne zna se o pije ko plaća

Prema njegovim rečima, Ana bi ovih dana trebalo da ode po svoj džip na Avalu, pošto ga je ostavila parkiranog u Raletovoj garaži pre nego što su otputovali.

"Vozilo joj je ostalo u njegovoj garaži na sigurnom dok su bili na putovanju. Ovih dana će otići da ga preuzme i tada će i razgovarati na miran način o svemu. Znate kako oni ne mogu jedan bez drugog i to je začarani krug. Jeste da je sve prešlo granicu, ali strasti će se smiriti i nastaviće gde su stali", kaže izvor.

