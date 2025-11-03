"Arkane, nismo te prepoznali": Ceca bjesnila zbog skandala sa zastavom, koleginica joj odbrusila zbog ovog snimka

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović danas je burno reagovala zbog izvještavanja pojedinih medija da joj je u Makedoniji prekinut koncert nakon peha sa zastavom Bugarske

Izvor: Tiktok/printscreen/m4donche/MONDO, Đorđe Milošević

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović našla se u centru kontroverze zbog koncerta u Sjevernoj Makedoniji, kada je pred 5.000 posjetilaca u sportskoj dorani ogrnula zastavu Bugarske.

Ovaj gest je izazvao podijeljene reakcije - jedni su aplaudirali, drugi zviždali, a zbunjenoj pjevačici je tada prišao jedan momak iz organizacije i objasnio o čemu je riječ.

Pogledajte sporni trenutak s koncerta:

Prvobitni izveštaji su otkrili da je Ražnatovićka, navodno, zbog glasnog negodovanja u hali sišla s bine, a kasnije se vratila i nastavila koncert, dok su pojedini mediji prenijeli da je koncert prekinut.

Danas je MONDO, pred snimanje Zvezda Granda snimio njenu reakciju na sva ova dešavanja, a pjevačica je bjesnila jer su pojedini pisali da je koncert prekinut iako je nastavljen, i trajao je dva sata.

Pogledajte:

Pogledajte 01:15 Ceca besna kao ris zbog drame sa bugarskom zastavom Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Sada se na društvenim mrežama, povodom zastave, ali i njene reakcije pred snimanje nove emisije muzičkog takmičenja, oglasila i Jelena Karleuša na društvenoj mreži X.

"Arkane, nismo te prepoznali", napisala je Jelena Karleuša, a potom upitala: "Nego, što baci onu zastavu Bugarske onako u sred bratske Makedonije?".

Pogledajte: