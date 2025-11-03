Šok scena u čuvenoj beogradskoj kafani: Poznati glumac mortus pijan, a onda se na vratima pojavila njegova žena

Milenko Poštić koji je nekada bio šef sale u jednom poznatom beogradskom restoranu, svojevremeno je ispričao anegdote sa glumcima.

Izvor: YouTube/screenshot/Domaći filmovi i serije

Milenko Poštić je gotovo četiri decenije radio u jednom od najpoznatijih beogradskih restorana u samom centru grada. Karijeru je započeo kao kelner, a kasnije je postao šef sale, a tokom godina i godina rada, nagledao se i naslušao svega – od divnih trenutaka do ne tako prijatnih scena.

U jednoj emisiji podijelio je brojne anegdote koje se i danas prepričavaju, a koje su se dogodile upravo u njegovom restoranu.

"Prvi put kad sam došao vidio sam Batu Živojinovića, Dragana Nikolića i Milenu Dravić kako sjede u bašti restorana. Šetao sam sa svojom tadašnjom djevojkom a sadašnjom suprugom i ona reče – što bi bilo lijepo da ti ovdje radiš. I tako je bilo", priča Poštić.

Navodi kako su u to vrijeme pravi beogradski boemi bili Brana Petrović i Aca Sekulić.

"Iznad nas je svojevremeno bila Pozorišna akademija. Dolazili su glumci. Manda je pred smrt bio ovdje kod nas sa Radošem Bajićem. Petar Kralj je dolazio svaki dan pio votku i espreso", ispričao je Poštić u emisiji "Gastromaratonac".

Izvor: YouTube/Print Screen

Hit scena u kafani

Poštić se prisjetio i jednog neobičnog događaja kada se poznati glumac napio.

"Došli Paja Vujisić, Milan Srdoč i onaj mali glumac što igra popa u 'Ko to tamo peva' (Petar Lupa pri.aut.). On mali, a supruga ima dva i nešto metra. I on se napio jedno veče. E sad, da li je on nju zvao ili je ona došla da ga obiđe, u svakom slučaju - ona dođe, podiže ga, stavi preko ramena i odnese kući", ispričao je Poštić.

Izvor: Pritnscreen/YouTube

U njegov restoran svraćao je i slikar Dragan Lubarda.

"Napije se i onda hoće da nazdravlja i priča sa gostima. I mi ga izguramo nekako iz restorana, a on legne ispred na ulicu i kaže – Joj, izbaciše me iz moje kuće. Onda ga uvedemo opet unutra uz obećanje da se smiri. Kad je dolazio ove zadnje 2-3 godine, uđe i kaže mi – sinko, pobjegoh sa svoje sahrane, daj jedno pivo", prisjetio se Poštić.