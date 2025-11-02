Karleuša prvi put posle 20 godina u Knezu: Ljudi u šoku kad su je vidjeli, evo i kako su reagovali (Video)

Jelena se prošetala napopularnijom ulicom u Beogradu, a fanovi su je saletjali sa svih strana.

Izvor: Kurir/Miloš Miletić

Jelena Karleuša je posle skoro 20 godina prošetala Knez Mihailovom ulicom. Pop zvijezdu su tokom razgovora za emisiju "Stars specijal" saletali brojni prolaznici, koji su je pozdravljali i slikali se s njom.

Jelena je, između ostalog, otkrila da je, iako je rođena Beograđanka, ovo tek drugi put u njenom životu da šeta najpoznatijom centralnom ulicom svog rodnog grada.

"Prvo da ti čestitam na hrabrosti i entuzijazmu da me pozoveš na ovaj dejt u Knez Mihailovu. Volim često da istaknem kao lokalpatriota da sam, iako sam Beograđanka, prvi i poslednji put bila u Knezu prije 20 godina, tačnije pre nekih 18. Tada sam napravila samo nekoliko koraka, a sada prvi put u životu zapravo šetam ovom ulicom. Lijep dan, lijepa energija, vidim da nas svi slikaju. Nisu očekivali da me vide danas. Drago mi je što si me pozvao jer je ovo moj grad, moja zemlja, moj narod i ljudi, i želim da pokažem da smo svi mi slobodni da mislimo i kažemo šta hoćemo, da budemo za koga hoćemo i da ne smije niko da nas dira zbog toga", rekla je Jelena.

Ona je tokom šetnje kod uličnog prodavca probala i zimsku šubaru, koja joj se jako dopala, ali nije je kupila jer nosi samo vještačko krzno. Inače, pjevačica je na sebi ovom prilikom imala kompletan autfit popularnog brenda ulične mode čija je cijena 500 eura.