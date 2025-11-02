Dnevni horoskop za 2. novembar 2025: Blizanci će se opariti, Lavovi mjere svaku riječ, a vi?

Pročitajte dnevni horoskop za 2. novembar 2025. godine!

Izvor: Profimedia

Dnevni horoskop za 2. novembar 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 2. novembar 2025. godine kaže da trošite više nego što ste planirali, zato kasnije slijedi mala griža savjesti. Partner vas zbunjuje promjenama raspoloženja, pa lako dolazi do varnica. Slobodni Ovnovi privlače pažnju osobe koja voli izazove. Premoreni ste, pa vam prijaju tišina i kraći san posle podne.

BIK

Račun bez pokrića ili neočekivan trošak remeti vam planove. Partner djeluje odsutno, ali ispod tišine krije brigu. Slobodni Bikovi dobijaju poruku koja budi uspavane emocije. Povedite računa o ishrani, stomak je osetljiv na svaku nervozu.

BLIZANCI

Novac stiže, ali i brzo nestaje. Partner vam prigovara zbog previše planova, a premalo zajedničkog vremena. Slobodni Blizanci ulaze u flert koji može da preraste u nešto ozbiljnije. Umor i glavobolja upozoravaju da smirite tempo.

RAK

Danas vas muči dilema oko pozajmice ili ulaganja. U ljubavi su vas ophrvale emocije, ne oslanjate se dovoljno na razum. Partner vas zbunjuje kontradiktornim signalima. Slobodni Rakovi razmišljaju o osobi iz prošlosti. Nervi su napeti, potreban vam je mir.

LAV

Dnevni horoskop za 2. novembar 2025. godine kaže da je novčana situacija stabilna, ali vas vuče želja za luksuzom. U vezi se pojavljuje tračak ljubomore, pa svaka riječ ima težinu. Slobodni Lavovi privlače pažnju nekog zauzetog. Srce vam je osjetljivo, izbjegavajte stres i jaku kafu.

DJEVICA

Raspolaganje novcem danas vam ne ide od ruke, neko pokušava da vas nagovori na bespotreban trošak. Partner sumnja u vašu iskrenost, iako nema razloga. Slobodne Djevice privlači osoba koja nije onakva kakvom se prikazuje. Spavajte duže, tijelo traži odmor.

VAGA

Dnevni horoskop za 2. novembar 2025. godine kaže da vam kupovina iz hira prazni novčanik, ali vas makar veseli. Partner je nervozan i previše analizira svaku rečenicu. Slobodne Vage flertuju s nekim ko ih očarava, ali nije slobodan. Kiša i pritisak utiču na raspoloženje, priuštite sebi toplo veče.

ŠKORPIJA

Neočekivan trošak vam kvari planove, a partner reaguje burnije nego što ste očekivali. Slobodne Škorpije ulaze u tajni flert. Moguća nesanica ili glavobolja. Emocije su vam prejake, a dan prekratak za smirenje.

STRIJELAC

Neko pokušava da vas uvuče u finansijski rizik. Savet zvezda je da slušate instinkt. Partner vas testira pogledima, a vi se pravite da ne primjećujete. Slobodni Strelčevi dobijaju poruku od osobe koju su već zaboravili. Osjetljiv stomak, izbjegavajte brzu hranu.

JARAC

Danas vas muči trošak koji niste planirali. Partner traži pažnju, a vi ste mislima na nekom drugom mjestu. Slobodni Jarčevi osjećaju privlačnost prema osobi iz blizine, ali ne znaju da li da naprave prvi korak. Vrat vam je ukočen od stresa.

VODOLIJA

Pare vam stižu, ali i odlaze brzinom svjetlosti. Partner je nepoverljiv, a razlog možda i sami znate. Slobodne Vodolije ponovo razmišljaju o starom poznanstvu. Umor i pad koncentracije vas prate, lezite u krevet ranije.

RIBE

Dnevni horoskop za 2. novembar 2025. godine kaže da trošite više nego što biste smjeli, možda zbog poklona ili emocija. Partner vas iznenađuje nežnošću posle rasprave. Slobodne Ribe flertuju, ali su i dalje okrenute starim ranama. Nervni sistem je osjetljiv, potrebni su vam tišina i šetnja.