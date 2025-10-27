logo
Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Nakon prepucavanja s Jovanom Jeremić otišao u crkvu na pričest: Veljko poveo i nasljednike, pa podijelio kadrove

Autor Marina Cvetković
0

Veljko i Bogdana Ražnatović pokazali su koliko im je vjera važna – sa trojicom sinova prisustvovali su liturgiji, gdje su se dječaci pričestili po prvi put.

Veljko Ražnatović na pričestu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Veljko i Bogdana Ražnatović ponosni su roditelji trojice dječaka - Željka, Krstana i Isaije, koje od malih nogu uče porodičnim vrijednostima i pravoslavnoj vjeri.

Na novom snimku koji je Veljko podijelio, vidi se kako porodica prisustvuje crkvenom obredu. Najstariji sin Željko, iako ima samo pet godina, prvi je prišao svešteniku, i stava veoma ozbiljnog za svoje godine, primio pričest.

Bogdana je u naručju držala najmlađeg sina Isaiju, dok je Veljko pažljivo pridržavao Krstana. Kratkim opisom "Slava Bogu" Ražnatović je pokazao koliko mu je vjera važna i koliko je zahvalan na svojoj porodici.

Šokiran zbog performansa Jovane Jeremić 

Voditeljka Jovana Jeremić je prije dva dana održala proslavu 35. rođendana, na kojem su se pojavili bivši dečko Dragan Stanković i bivši muž Voja Milošević, i na kojem je izvela performans sa svetom vodicom.

Prisjetimo se:

@mondo.zabava

Performans Jovane Jeremić za sve dušmane: Posipala svetu vodu i poslala jaku poruku! ️: Mondo #mondo #mondozabava

♬ original sound - Mondo Zabava

Ovaj potez voditeljke Pinka negativno je prokomentarisao bokser Veljko Ražnatović, koji je na svom Instagramu objavio skrinšot snimka sa Jovanine proslave, i napisao:

"Bože oprosti bolest uma", napisao je Veljko.

Izvor: Instagram printscreen/ ac3isb4ck

Uslijedio brutalan odgovor Jeremićke

Jovana je u seriji stori objava "oduvala" Veljka Ražnatovića, navela da je poznat samo kao "Cecin sin" i poručila da ima komplekse.

Evo šta je napisala:

"Prema stepenu inteligencije ide i razumijevanje performansa. Svako će pružiti ono što ima da da. Od Veljka možemo očekivati da dobro bije, pošto mu je to profesija, ali ne i da razumije upotrebu svete vode na mom nastupu. Uostalom, ko kako sudi, tako ce mu biti suđeno. Zato, neka povede računa i neka više gleda svoju avliju koja je spremna za čistku, a moje dvorište neka prepusti najboljem gradinaru bašte života", napisala je Jovana Jeremić, pa dodala:

"Jadan je onaj koji drugog mora pljunuti da bi sebe doveo u centar pažnje. Izgleda da mu više ne ide pod sintagmom ''Cecin sin'' pa bi sad da se prisljači kraljici šera kao njen fan. Izvini, kad sa djecom budem željela da se bavim, tada ću joj djecu i roditi, ponosne ćerke. Do tad, Cecin sine, ćuti i udaraj. Za bolje i nisi. Za bolje, trebalo je da učiš od boljih, za početak, imao si od koga, svog oca, a ti, po svemu sudeći, bio si ponavljač".

Pogledajte:

Veljko Ražnatović Jovana Jeremić

