Ceca prvi put o povratku Veljka za Beograd: Dotakla se i Jovane Jeremić koja želi da nadmaši vjenčanje sa Arkanom

Svetlana Ceca Ražnatović prvi put je komentarisala priče da se Veljko vraća za Beograd, ali se dotakla i izjava Jovane Jeremić.

Svetlana Ceca Ražnatović pristigla je na snimanje nove emisije "Zvezda Granda", a pred okupljenim pripadnicima "sedme sile" ukratko se dotakla aktuelnih tema.

Pevačica je bila veoma raspoložena pred novinarima, pojavivši se u izazovnom izdanju, i ne skidajući naočare za sunce.

Na samom početku je prokomentarisala priče da se Veljko vraća u Beograd. Podsjetimo, prije nekoliko dana pojavile su se priče da se sin pjevačice seli iz Titela nazad na Dedinje, a prema pisanju domaćih medija, Ceca je već krenula da renovira poseban dio vile.

Pogledajte kako trenutno izgleda njena luksuzna kuća:

Međutim, na pitanje kako teku radovi i da li je sve spremno za Veljkov povratak, pjevačica se nasmijala rekavši: "Bože ljudi, šta je s vama", demantujući na taj način selidbu sina.

Pogledajte kako izgleda Veljkov dom u Titelu:

Novinari su pitali pjevačicu i da prokomentariše izjavu Jovane Jeremić da želi da nadmaši njenu i Arkanovu svadbu.

Podsjetimo, voditeljka je nedavno slavila rođendan, kada je otkrila koju želju ima:

"Zapravo jedina želja koja je ostala, s obzirom da ima karijeru, brak i dijete iza sebe, jeste da se udam ponovo, ali ovog puta u crkvi pred Bogom. Onom kome pred Bogom budem rekla da, taj brak sigurno neću razvesti. Kada sam se prvi put udavala rekla sam da ću imati dva braka", rekla je Jovana i dodala:

"Meni je oduvijek bila želja da nadmašim Cecu i Arkana."

Ceca se sada odvrnula na ovu izjavu uz riječi:

"Ja joj od srca to želim", dok priče o "ratu" sa Veljkom nije željela da komentariše.

Poslušajte šta je sve Ceca rekla:

Podsjetite se i kako je izgledalo Arkanovo i Cecino vjenčanje:

Rat između Veljka i Jovane

Inače, nakon proslave Jovane Jeremić, Veljko Ražnatović ju je javno prozvao na svom profilu napisavši: "Bože oprosti bolest uma".

Međutim, Jovana mu nije ostala dužna.

"Prema stepenu inteligencije ide i razumijevanje performansa. Svako će pružiti ono što ima da da. Od Veljka možemo očekivati da dobro bije, pošto mu je to profesija, ali ne i da razumije upotrebu svete vode na mom nastupu. Uostalom, ko kako sudi, tako ce mu biti suđeno. Zato, neka povede racuna i neka više gleda svoju avliju koja je spremna za čistku, a moje dvorište neka prepusti najboljem gradinaru bašte života", napisala je Jovana Jeremić.

Podsetite se i kako je Jovana izgledala na slavlju zbog čega ju je Veljko negativno komentarisao: