Komšije Milomira Marića razvezale jezik o njemu i supruzi: Otkrili sve detalje, mislili da je uticajni političar

Milomirove komšije otkrile sve o njemu i Vesni Radusinović

Izvor: Happu Tv/screenshot

Milomir Marić ponovo je u žiži interesovanja nakon što je napustio Hepi televiziju posle 18 godina, i danima je to udarna vijest. Ekipa Kurira je posjetila kraj u kojem živi sa suprugom, a njihovi susjedi imali su samo riječi hvale za njih.

Pomak u karijeri

Do njegove zgrade, u kojoj živi sa književnicom Vesnom Radusinović, stigli su juče oko podne. To je vrijeme kada se autor i voditelj kultnih emisija "Ćirilica" i "Goli život" obično vraća sa posla. Na "srećnoj televiziji" radi do četvrtka. Čekali su ga da stigne kući, ali nije ga bilo. U međuvremenu su porazgovarali sa komšilukom. Ispred njegove zgrade nalazi se lokal u kojem se prodaje brza hrana.

Ljubaznim prodavcima su se predstavili, a oni su bili i više nego srdačni i otvoreni da govore o voditelju. Interesantno je to da su se sagovornici, Vlado i Ljudmila, iznenadili kada su rekli da je Milomir novinar.

"Mislio sam da je taj gospodin ugledni političar. Tako djeluje. Viđam ga redovno i uvijek je u žurbi. Stalno nosi kese da baci đubre. Vrlo je transparentan, pa sam mislio da je on vaš neki uticajni političar", rekao je ovaj mladić.

Pogledajte kako izgleda njihov porodični stan:

Ista je situacija i sa njegovom koleginicom Ljudmilom. Ona je od 2017. godine u Beogradu.

"Kako ne znam gospodina Marića. I njegovu lijepu suprugu Vesnu viđam, zaista su ljudi za primjer. Mogu sve najljepše da kažem. Pratim vaše medije i upućena sam u sve, a Milomira sam viđala ljeti, sad slabije. Drago mi je što je sebi napravio pomak u karijeri. Koliko znam, on je jedan od najboljih predstavnika medija u Srbiji", rekla je ova dama.

Iz zgrade od komšija niko nije izlazio. Pa su zaustavili prolaznike iz susednih ulaza.

"Marić? Pročitao sam da je napustio Hepi televiziju, pa gdje god ode, to će da se gleda jer je on brend za sebe. Ne poznajem ga lično, ali ga viđam", rekao je jedan komšija, dok je drugi u prolazu rekao svoje mišljenje o tome šta bi Marić trebalo da radi nakon odlaska sa Hepija.

"Vidio sam da se samo piše o njemu, nije ni čudo, njega ljudi baš vole. I mi ga ovde svi volimo, uvijek nam se lijepo javi, pravi gospodin. A o njegovom znanju ne treba ni da se govori, on je jedan od najboljih novinara u regionu. Baš mi je jedna komšinica sinoć pričala da je negdje pročitala da ljudi komentarišu da će Marić biti novi direktor Rts-a, pa smo se nas dvoje složili da je to najmanje što on zaslužuje posle takve blistave karijere novinara", rekao je Kurirov sagovornik.

Pozvonili su na interfon Radusinovića, ali niko nije otvorio. I Vesna je ovih dana veoma zauzeta jer pomaže suprugu oko transfera, ali i zbog svoje knjige "Muškarci su kao čokolada", koja se uveliko prodaje na Sajmu knjiga.