U emisiji ugostio čovjeka koji mu je opljačkao stan: Evo kako izgleda raskošni dom Milomira Marića i književnice

Novinar i urednik Milomir Marić i njegova nevjenčana supruga, književnica Vesna Radusinović, četvrt vijeka uživaju u ljubavi.

Oni su se skućili u salonskom stanu u blizini Botaničke bašte, a porodično gnijezdo uredili su baš po svom ukusu.

Pogledajte kako sve izgleda:

Centralno mjesto u stanu opremljenom klasičnim stilskim namještajem zauzima slika Koste Bunuševca, na kojoj su Vesna i njen sin Vedran iz dječačkih dana.

Imajući u vidu da su Vesna i Milomir ostvarili karijere u svijetu novinarstva, odnosno književnosti, ne iznenađuje što se na svakom koraku nalaze knjige, kojih ima toliko da ne mogu sve da nađu svoje mesto na postojećim policama. Cijeli stan ispunjen je buketima svježeg cvijeća, što enterijeru daje poseban šmek.

Ugostio čovjeka koji mu je opljačkao stan

Milomir Marić je rođen 1956. godine u Gornjem Milanovcu. Sa samo pet godina počeo je da čita omiljeni list njegovog dede, a posle škole odlazio je u gradsku biblioteku gdje su dolazile novine iz čitave bivše Jugoslavije.

Jednom prilikom je otkrio, da je u emisiji imao sagovornika koji je u jednom trenutku počeo da opisuje izgled njegovog stana.

"Došao kod mene u emisiju čovjek i priča kako je kod mene u stanu. Pitam ga: ''Odakle to znaš, ti si onaj što me je opljačkao?''. Kaže on: ''Jesam''. Ja nisam znao da me je on opljačkao i onda zove šef beogradske policije i pita da mu dam telefon tog čovjeka. Posle sam čuo da je još neke ljude opljačkao", ispričao je Milomir Marić u emisiji ''Amidži šou''.

Inače, Milomir Marić dao je otkaz na Hepi televiziji, a kako saznaju domaći mediji, zajedno sa koleginicom Katarinom Koršom otvorio je produkcijsku kuću.